Vor Maxton Hall Staffel 2: Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten melden sich in Video mit bester Nachricht zurück

Der Drehstart für die 2. Staffel des Amazon-Hits Maxton Hall wurde für Juni angekündigt. Jetzt haben sich die Stars Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in einem ersten Video dazu zurückgemeldet.

Neben den Herzen deutscher Fans ist die Amazon Prime-Serie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns auch international zum großen Erfolg geworden. Eine 2. Staffel war daher schnell beschlossene Sache. Nach einem kurzen Drama rund um den Drehort wurde der Produktionsstart für die neuen Folgen für diesen Monat festgelegt. Jetzt haben sich die Maxton Hall-Stars feierlich in einem neuen Video zurückgemeldet.

Maxton Hall-Stars verkünden Staffel 2-Drehstart in erstem Video

Auf Instagram hat der offizielle Prime Deutschland-Account ein neues Video geteilt, in dem Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten den Drehstart von Maxton Hall Staffel 2 verkünden und sich persönlich vom Set zurückmelden:

Die 2. Staffel basiert auf Save You, dem zweiten Teil der Bestseller-Romanserie von Autorin Mona Kasten. In den neuen Folgen scheint für Ruby (Harriet Herbig-Matten) nach der Liebesnacht mit James (Damian Hardung) alles perfekt zu laufen. Doch dann wird dessen Familie von einem Schicksalsschlag getroffen und Ruby auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Daraufhin will sie in ihr altes Leben zurück, doch das ist nicht so einfach.

Wann startet die 2. Staffel Maxton Hall bei Amazon Prime?

Da der Dreh der neuen Folgen gerade erst begonnen hat, wird die 2. Staffel des Amazon-Hits noch etwas auf sich warten lassen. Deshalb rechnen wir mit einem Start der Maxton Hall-Fortsetzung irgendwann im Frühjahr 2025.

