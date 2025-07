Perfekter Squid Game-Ersatz bei Netflix: Spannende Serie sortiert Teilnehmende brutal aus

Fans von Squid Game finden direkt auf Netflix eine weitere spannende Serie über prekäre Lebenssituationen und Spiele, die einen daraus befreien könnten.

Netflix lässt seit Jahren auch international allerlei Serien und Filme produzieren. Eine dystopische Zukunftsvision, die für Squid Game-Fans interessant sein könnte, stellte die erste Eigenproduktion aus Brasilien dar. Sie trägt den kurzen numerischen Titel 3%. Sage und schreibe vier Staffeln lang konkurrierten Teilnehmer:innen darin gegeneinander für ein besseres Leben.

Squid Game-Ersatz 3% auf Netflix: Spannende Sci-Fi-Dystopie mit unerbittlichen Tests

Im Sci-Fi-Thriller 3% erleben wir eine Zukunft, in der ein kleiner Teil der Bevölkerung in utopischen Verhältnissen auf einer Insel lebt. Der Großteil bringt seine Existenz aber in Slums auf dem Festland zu. Einmal im Jahr erhalten 20-Jährige die Chance, sich ein Leben auf der begehrten Insel zu verdienen. Dafür nehmen sie am sogenannten "Prozess" Teil, bei dem sie im Rahmen eines unerbittlichen, mehrteiligen Auswahltests gegeneinander antreten. Die meisten scheiden aus, weiter kommen nur ... 3 Prozent.

Wie in Squid Game bleibt es nicht nur bei erniedrigenden Spielen und anspruchsvollen Tests. Weil so viel auf dem Spiel steht, eskaliert die Situation auch regelmäßig in Gewalt. Gleichzeitig schleuste die revolutionäre Oppositionsgruppe von der "Sache" einen Maulwurf ins Testzentrum ein ...

Zum Ensemble zählen Bianca Comparato als gerechtigkeitsliebende Michele, deren Bruder nie vom Testprozess zurückkehrte, Michel Gomes als Fernando, der trotz seiner Gebundenheit an einen Rollstuhl gute Chancen hat, nachdem er von seinem Vater jahrelang auf den Prozess vorbereitet wurde, Rodolfo Valente als Rafael, der alles dafür tun würde, um weiterzukommen, und João Miguel als Ezequiel, der mysteriöse Leiter des Testverfahrens.

Eine fast vergessene Netflix-Perle, zumindest in Staffel 1

Obwohl 3% ganze vier Staffeln auf Netflix lief, redet heute niemand mehr über das Format aus dem Jahr 2016. Dabei können sich die Bewertungen der brasilianischen Serie wirklich sehen lassen: 7,3 auf IMDb und ganz ähnlich eine 7,4 von 10 auf Moviepilot – ein Dezimalpunkt mehr als Squid Game. Bei Rotten Tomatoes gab es für Staffel 1 sogar 85 Prozent im Tomatometer. Allerdings schlägt die Serie danach in eine andere Richtung ein und verlor einige Zuschauer:innen.

Während Staffel 1 sich nämlich hauptsächlich um die Squid Game-ähnlichen Spiele und Tests des Prozesses dreht, geht es ab der 2. Season mehr um die Ursprünge der dystopischen Welt, die Bessergestellten und ihre Hintergründe auf der Insel, sowie die widerständige Arbeit der Resistance.

Wer trotzdem hereinschauen will, findet bei Netflix insgesamt 33 Episoden zum Streamen. Allerdings liegen neben der portugiesischen Originalsprache nur eine englische und spanische Synchronfassungen vor. Deutsch gibt es nur als Untertitel.