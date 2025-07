Unbedingt nach Squid Game Staffel 3 streamen: Diese 5 Death Game-Animes sind nichts für schwache Nerven

Das Squid Game auf Netflix ist durchgespielt. Wer nach Staffel 3 aber noch mehr Death Game-Serien schaue möchte, findet im Anime-Bereich mehr als genug Ersatz.

Mit Squid Game Staffel 3 ging die südkoreanische Thriller-Serie über die tödlichen Spiele auf Netflix zu Ende. Inspiriert wurde das Format unter anderem von japanischen Filmen wie Battle Royale, allerlei Videospielen und auch Animes, in denen Death Game-Serien seit Jahren ein eigenes Subgenre darstellen. Im Folgenden haben wir fünf davon für euch zusammengestellt, die ihr aktuell in Deutschland streamen könnt.

Vorher aber zwei honorable mentions: Death Parade kann man derzeit nur als Heimvideo-Version von Universum erwerben, ist aber ein sehr lohnenswerter Titel. Und in Kakegurui geht es zwar nicht um Leben und Tod, dafür stehen Spiele mit Nervenkitzel und hohen Einsätzen absolut im Vordergrund. Man findet sowohl den Anime, als auch die Live-Action-Serie und das englischsprachige Remake Bet bei Netflix.

Für Squid Game-Fans: 5 spannende Death Game-Animes zum Streamen

1. Tomodachi Game (2022)

Basierend auf dem gleichnamigen Manga erzählt Tomodachi Game von fünf Schulfreund:innen, die mit ihrer Klasse verreisen sollten. Als eine Person jedoch das gesammelte Geld für die Reise stiehlt, werden sie von einem mysteriösen Maskottchen namens Manobu-kun in gefährliche Spiele hineingezogen. Werden sie herausfinden, wer das Geld gestohlen hat? Kann ihre Freundschaft die psychologisch aufreibende Erfahrung überleben? Oder steht vielleicht sogar noch mehr auf dem Spiel?

Twists und schockierende Enthüllungen über die Clique, die auch mal unter die Gürtellinie gehen, machen das Salz in der Suppe dieser Serie aus.

Tomodachi Game streamt mit allen 12 Folgen bei Crunchyroll.

2. Danganronpa (2013)

Dieser Titel ist vor allem als Visual-Novel-Videospielreihe bekannt, zu der es mit Danganronpa: The Animation auch eine Anime-Adaption gibt. Die macht vielleicht nicht so viel Laune wie das Game, hält aber zahlreiche überraschende Wendungen bereit, wenn 16 Schüler:innen der Hope's Peak Privatakademie vom schwarz-weißen Bären-Direktor Monokuma gezwungen werden, sich gegenseitig (und vor allem unbemerkt!) um die Ecke zu bringen.

Ein besonderer Casting-Coup gelang der deutschen Version beim ikonischen Bären-Maskottchen. Während die für Cartoon-Katze Doraemon bekannte Sprecherin Nobuyo Oyama es in der japanischen Originalversion vertont, konnte man hierzulande SpongeBob-Sprecher Santiago Ziesmer als diabolischen Death Game-Organisator gewinnen.

Danganronpa: The Animation streamt mit allen 13 Folgen bei filmfriend.



3. No Game, No Life (2014)

Die Light Novel- und Manga-Serie No Game, No Life von Yuu Kamiya wurde von Regisseurin Atsuko Ishizuka im Studio Madhouse in Anime-Form gebracht. In jeder Version geht es um die zurückgezogen lebenden Stiefgeschwister Sora und Shiro, die von einer mysteriösen Gottheit in eine fremde Welt namens Disboard transportiert werden. Hier dreht sich alles um Hierarchie-bestimmende Spiele, was den erfahrenen Gamern in die Karten spielt. Doch um den Frieden zwischen den verschiedenen Wesen dieser Welt zu wahren, gilt es, zehn Gebote zu befolgen.

Im Gegensatz zur kurzlebigen Serie ist die Vorlage übrigens immer noch nicht abgeschlossen. 2017 inszenierte Ishizuka noch den Anime-Film No Game No Life: Zero, der 6000 Jahre in der Vergangenheit von Disboard spielt.

No Game, No Life streamt mit allen 12 Folgen und dem Prequel-Film bei Joyn, Aniverse und ProSieben Fun.



4. Kaiji (2007-2011)

Squid Game-Macher Hwang Dong-hyuk räumte in einem Interview mit dem Hollywood Reporter bereits 2021 ein, dass die Manga- und Anime-Serie Kaiji zu den großen Inspirationen für seinen Netflix-Hit zählt. Erzählt wird die Story des Gi-hun-ähnlichen, verschuldeten Tunichtguts Kaiji Ito, der sich in einer riskanten Glücksspielnacht aus dem exorbitanten Minus hinauszocken will. Doch bald schon eskaliert die Situation und es steht viel mehr als nur Geld auf dem Spiel.

Mit einer 8,2 bei IMDb und einer 7,9 von unserer Moviepilot-Community ist Kaiji übrigens die am besten bewertete Serie aus unserer Death Game-Sammlung.

Kaiji streamt mit zwei Staffeln à 26 Folgen bei Netflix.

5. King's Game (2017)

Der Death Game-Anime King's Game basiert auf dem gleichnamigen Handyroman (!) und dreht sich um 63 Schulkamerad:innen, die eines Tages eine seltsame Nachricht erhalten. Eine sich König nennende Person gibt ihnen immer extremere Befehle, die sie ausführen müssen, um nicht auf noch extremere Weise ihr Leben zu verlieren. Dabei gibt es gewisse Regeln zu beachten, um nicht aus anderen Gründen gewaltsam auszuscheiden.

Die Serie ist nicht per se "gut", wer aber auf Saw und Final Destination steht oder trashige B-Movies sowie "So bad it's good"-Titel feiert, ist bei King's Game an der richtigen Adresse.

King's Game The Animation streamt mit allen 12 Folgen bei Crunchyroll.