Unbedingt nach Squid Game bei Netflix schauen: Harte Thrillerserie für alle, denen die Spiele am besten gefallen haben

Wenn ihr nach der 3. Staffel von Squid Game noch nicht genug von grausamen Killerspielen bekommt, solltet ihr diese japanische Sci-Fi-Serie auf keinen Fall verpassen.

Mit einem Rating von 7.3 bei über 3.000 Bewertungen gehört die Netflix-Serie Squid Game zu den klaren Favoriten in der Moviepilot-Community. Auch in der 3. Staffel, die gerade neu erschienen ist, stellen sich 456 Kandidaten in Korea einer grausamen Spiele-Challenge, in der es um Leben und Tod geht.

Eine ganz ähnliche Serie, die bei euch ein vergleichbares Rating von 7.2 landen konnte, spielt mit demselben Konzept, ist mit knapp 900 Bewertungen aber bei weitem nicht so bekannt. Falls ihr nach Staffel 3 von Squid Game also in einem Loch versinkt, könnte die Serie Alice in Borderland die perfekte Ersatzdroge für euch sein.

Alice in Borderland spielt mit fast derselben Idee wie Squid Game

Der japanische Sci-Fi-Thriller Alice in Borderland weist einige Parallelen zur Idee von Squid Game auf. In dieser Serie nach Manga-Vorlage findet sich der Gamer Ryohei (Kento Yamazaki) mit seinen Freund:innen in einer dystopischen, leeren Version der Stadt Tokio wieder, wo sie in einer Reihe von tödlichen Spielen antreten müssen. Dabei repräsentiert jedes der grausamen Spiele eine Karte aus einem Spieledeck. Wer gewinnt, darf überleben und darauf hoffen, den Weg zurück in die echte Welt zu finden.

Auch in Alice in Borderlands stellen sich die Protagonist:innen grausamen Versionen beliebter Spiele: Darunter sind zum Beispiel die Kinderspiele Fangen oder Verstecken. Die meisten Herausforderungen arbeiten dabei mit Punkte-Systemen, doch die Konsequenzen sind immer dieselben: Wer verliert, verliert auch sein Leben.

Schaut euch hier den Trailer an:

Alice in Borderland - S01 Trailer (English Subs) HD

Seit 2020 kämpfen die Protagonist:innen innerhalb von zwei Staffeln ums Überleben. Obwohl die Manga-Vorlage mittlerweile auserzählt ist, dürfen sich Fans auf eine 3. Staffel freuen, die im September 2025 erscheint. Ein erster Teaser wurde bereits im Februar veröffentlicht, doch noch können wir nur spekulieren, wie Alice in Borderland weitergeht.

So unterscheiden sich Squid Game und Alice in Borderland

Auch wenn die Ideen der Serien auf dem Papier erst einmal ähnlich klingen, so fallen beim Schauen doch schnell Unterschiede auf. Denn während Squid Game vor allem mit dem kindlichen, unschuldigen Thema der tödlichen Spiele spielt, erwartet euch in Alice in Borderland ein futuristischer Look, der klare Sci-Fi-Assoziationen weckt.

Zudem basiert Alice in Borderland auf dem Manga Imawa no Kuni no Arisu, dessen Geschichte nun offiziell auserzählt ist: Squid Game ist von vornherein eine originale Idee des Machers Dong-hyuk Hwang gewesen, der bereits jetzt von möglichen Squid Game-Spin-offs spricht. Fans beider Serien müssen sich also noch gedulden, um zu erfahren, wann und wie genau es weitergeht.

In der Community sind beide Serien klare Favoriten: Falls eure Watchlist nach dem Ende von Squid Game also leer ist, solltet ihr Alice in Borderlands unbedingt eine Chance geben und pünktlich vor Staffel 3 im September 2025 die ersten zwei Staffeln nachholen.