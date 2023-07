"Perverser" Horror-Film war 25 Jahre indiziert und erscheint erstmals im limitierten Mediabook – es existieren nur wenige Exemplare

Nachem der Horrorfilm Nightbreed ganze 25 Jahre lang auf dem Index stand, könnt ihr den Director's Cut jetzt in vier verschiedenen neuen Media-Book-Varianten bei Amazon vorbestellen.

Dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) in der Vergangenheit beim Thema Indizierung immer mal wieder übers Ziel hinausgeschossen ist, wissen Film-Fans nur zu gut. Ein Beispiel dafür ist der Horror-Film Nightbreed, der erst 25 Jahre lang auf dem Index stand, nur um dann mit einer Freigabe ab 16 Jahren den Weg in unsere Heimkinos finden durfte.

Jetzt gibt es Nightbreed in einer neuen Edition auf Blu-ray bei Amazon. Der Clou dabei: Die limitierten Media-Books gibt es in vier verschiedenen Cover-Varianten. Wir erklären euch jetzt, was Fans für ihr Geld erwarten können.



Nightbreed als limitierte Media-Book-Edition bei Amazon vorbestellen



Amazon verkauft die vier neuen Media-Books von Nightbreed jeweils zum Preis von 41,99 Euro. Die Auslieferung erfolgt für Prime-Mitglieder kostenlos kurz nach dem offiziellen Erscheinungstermin der Edition am 25. August 2023.



Alle Varianten des Media-Books beinhalten sowohl die ungeschnittene Kinofassung als auch den Director's Cut von Nightbreed jeweils auf DVD und Blu-ray. Außerdem kommen Fans in den Genuss folgender Extras:

geschnittene und alternative Szenen

Trailer

mehrere Making-Of-Featurettes

Audiokommentar zum Director's Cut

32-seitiges Booklet

Jedes Media-Book ist zudem nummeriert und auf 1.700 Exemplare limitiert.

Worum geht es in Nightbreed?

Als Aaron Boone von seinem Psychotherapeuten Philip Decker davon überzeugt wird, ein Serienmörder zu sein und die Verbrechen verübt zu haben, die in Wirklichkeit Decker selbst verübt hat, flieht er in die geheimnisumwobene Stadt Midian. Dort trifft er auf ein Volk übernatürlicher Kreaturen, die im Untergrund leben.



Nachdem Boone von einer dieser Kreaturen angegriffen wird, gelingt es ihm zu entkommen. Allerdings läuft er Decker und einer Gruppe von Polizisten in die Arme, die ihn niederschießen. Doch Boone überlebt durch den Biss der Kreatur und kehrt nach Midian zurück, wo er sich den Nightbreed anschließt. Doch Decker hat es noch immer auf Boone abgesehen, woraufhin bald ein erbitterter Kampf um Midian entbrennt...

Nightbreed war seinerzeit für mehrere Saturn-Awards nominiert und gewann den Preis als beste DVD/BD-Special Edition für den Director's Cut. Entertainment-Weekly-Redakteur Ty Burr bezeichnete den Horror-Streifen damals als "pervers" , weil die vermeintliche Monster-Rasse "die Guten" seien – ein ungewöhnlicher Ansatz für den alptraumhaften Plot.



Derweil ging Nightbreed als einer der ersten Horrorfilme mit explizitem Bezug zu Queer-Themen und als Allegorie auf menschliche Intoleranz gegenüber einem vermeintlich Fremden oder Andersartigen in die Geschichte ein: Trotz eines unterwältigenden Kinostarts scharte der Film eine treue Fanbasis um sich, die ihm schließlich zu seinem Kultstatus verhalf.



