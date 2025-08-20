Pflichtprogramm für Kanu des Manitu-Fans: Diese Comedy mit echten Ureinwohnern auf Disney+ dürft ihr nicht verpassen

Kommt ihr grad aus Das Kanu des Manitu und fragt euch: Gibt es eigentlich auch Komödien von und mit echten indigenen Amerikaner:innen? Gibt es nicht nur, es ist eine der besten Serien auf Disney+.

Während Das Kanu des Manitu als Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Films aller Zeiten über die Leinwand rudert, gibt es wieder jene, die Michael "Bully" Herbig als ach so unwoken Comedy-Gott abfeiern und jene, die seinen Redface-Klamauk schon vor 24 Jahren überholt und peinlich fanden. Für beide Stämme haben wir heute einen Streaming-Tipp, der von Interesse sein sollte.

Die drei Staffeln von Reservation Dogs liefern nämlich ebenfalls indigene Comedy – nur wurden diese von und mit amerikanischen Ureinwohnern vor und hinter der Kamera produziert. Das Ergebnis ist nicht nur ein absolutes Highlight auf Disney+, sondern eine der besten Serien der letzten Jahre. Und ja, natürlich ist der Titel eine Tarantino-Referenz.

Vergesst Das Kanu des Manitu: In Reservation Dogs auf Disney+ gibt es Comedy, Drama und Authentizität

In der Dramedy lernen wir vier indigene Teens aus einem ländlichen Reservat im Bundesstaat Oklahoma kennen, die als Möchtegern-Gang namens Rez Dogs ihr relativ harmloses Unwesen treiben. Zu Beginn der Serie begehen sie ihren bisher größten kriminellen Coup und stehlen einen Liefertruck voller Super-Spicy-Chips. Alles nur, um genug Kohle für die Flucht in die Stadt auftreiben zu können – um nicht so zu enden wie ihr Freund Daniel (Dalton Cramer), der sich vor einem Jahr das Leben nahm. Keine Bange, es wird auch noch überaus komisch.

Bear (D’Pharaoh Woon-A-Tai) versteht sich als Anführer der Gruppe und wird von seinem Federschmuck-tragenden Vorfahren William Knifeman (Comedian Dallas Goldtooth) heimgesucht. Die ambitionierte Elora (Devery Jacobs) will am dringendsten so schnell wie möglich in die City abhauen. Daniels nach außen hin schroffe Cousine Willie Jack (Paulina Alexis) fühlt sich noch am ehesten mit dem Reservat verbunden. Und Cheese (Lane Factor) – ein nerdiger Weeb, der darauf besteht, sich mit seinen Pronomen vorzustellen – muss mit seiner ruhigen Art oft als emotionaler Anker der Gang herhalten.

Neben dem groben Ziel der Reservatsflucht ist die Serie relativ leicht unterwegs, was den Plot angeht. Vielmehr geht es um die amüsanten Machenschaften und Beziehungen der Clique, die mal zum Schreien komisch und mal absolut herzzerfetzend sind. Was die Serie von Showrunner Sterlin Harjo und Produzent Taika Waititi aber einzigartig macht, ist die Inklusion indigener Elemente. Während das moderne Reservatsleben absolut authentisch und klischeefrei gezeichnet wird, kommen dabei auch mythologische Figuren wie die Rachegestalt der Deer Lady (Kaniehtiio Horn) oder der Waldgeist namens Tall Man vor.

Auf Rücksicht auf Zuschauende der Native-Bevölkerung wurden außerdem die Augen von Eulenfiguren verpixelt – deren Blicke sollen nämlich Unheil bringen. Sicher ist sicher!

Reservation Dogs steckt voller indigener Filmlegenden

Mit den jungen Cast-Mitgliedern der Rez Dog-Clique haben die Serienschaffenden absolute Glücksgriffe gelandet. Ihnen zur Seite gestellt wurden in den Rollen der älteren Uncles und Aunties absolute Legenden des indigenen Films. Wes Studi (Der letzte der Mohikaner) spielt den exzentrischen Künstler Bucky, Zahn McClarnon (Dark Winds) ist als Reservats-Cop und Verschwörungstheoretiker Big für einige der größten Lacher verantwortlich, Sarah Podemski (Resident Alien) darf als Rita viel mehr als nur die Mutter von Bear darbieten und Gary Farmer (Dead Man) entdeckt als Onkel Brownie die Vorzüge von modernem Weed.

Hier der Serien-Trailer zu Reservation Dogs:

Reservation Dogs - S01 Trailer (English) HD

Als wäre das nicht genug, lassen sich im Laufe der Folgen auch noch Gaststars wie Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) und Ethan Hawke (Before Sunset) blicken.

Zusammen erforscht dieser charmante Cast das Gemeinschaftsgefühl im Reservat mit jeder Menge Herz, Humor und einem lebensbejahenden Trotz im Angesicht widriger Umstände. Kein Wunder also, dass Reservation Dogs beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes auf unheimlich starke 99 Prozent kommt ... und viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, als Schuhe oder Kanus deutscher Manitus.

Wie viel Reservation Dogs gibt es?

Drei Staffeln Reservation Dogs mit insgesamt 28 Folgen wurden von 2021 bis 2023 für FX/Hulu produziert und streamen hierzulande auf Disney+. Dabei fühlt sich jede Episode wie ein kleiner Indie-Film an, in den allerhand Herzblut der Beteiligten floss. Eine deutsche Synchronfassung gibt es auch, im besten Fall schaut man die Serie aber im englischen Original, um auch was von den linguistischen Eigenheiten der indigenen Gemeinschaft und dem Native-Slang mitzukommen.

