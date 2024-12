Präzise wie John Wick: Das ist die perfekte Kombination aus Controller und Headset für jeden Gamer [Anzeige]

Reagieren in Sekundenschnelle und mit messerscharfer Präzision: Was Fans an John Wick bewundern, können sie jetzt in jedem Videospiel erleben. Dank Razer Wolverine V3 Pro und Razer BlackShark V2 Pro for Console.

Wer die tödliche Schnelligkeit von John Wick für Fiktion hält, hat vielleicht einfach nicht das richtige Equipment. So könnten es jedenfalls Fans von zwei nagelneuen Razer-Produkten ausdrücken, die eure Gaming Performance durch nie dagewesene Geschwindigkeit, Präzision und modernste Technik revolutionieren wollen. Es handelt sich um den Controller Razer Wolverine V3 Pro und das Headset Razer BlackShark V2 Pro for Console.

Was ist der Razer Wolverine V3 Pro?

Der Razer Wolverine V3 Pro ist ein Controller für Xbox und PC. Er verfügt über extreme Präzision, von der auch unsere Kolleg:innen von GamePro schwärmen. Seine Genauigkeit kommt nicht zuletzt durch auswechselbare Thumbsticks zustande, die den Controller an den jeweiligen Spielstil anpassen. Im Übrigen bieten acht frei belegbare Tasten die Möglichkeit, jedes Spielerlebnis komplett zu individualisieren.

Schaut euch hier das Razer Wolverine V3 Pro im Video an:

Was ist das Razer BlackShark V2 Pro for Console?

Das Razer BlackShark V2 Pro for Console besticht als Headset durch seine Klangqualität, den Tragekomfort und eine Akkulaufzeit von 70 Minuten. Als eines der besten Headsets auf dem Markt eignet es sich neben Spielen auch für andere Medien wie Filme oder Serien. Es ist in zwei Versionen für Playstation 5 und Xbox verfügbar und lässt sich natürlich auch am PC einsetzen.

Schaut euch hier das Razer Blackshark V2 Pro im Video an:

John Wick träumt vom Razer Wolverine V3 Pro: Extreme Präzision gegen 1000 Gegner

Warum ist der Razer Wolverine V3 Pro so gut? Dank austauschbarer Thumbsticks lassen sich die Kontrollen zunächst einmal dem Spiel anpassen: Je nachdem, ob schnelle Reaktionsfähigkeit oder millimetergenaue Präzision gefragt ist, gibt es Exemplare mit kürzerem oder längerem Schaft.

Blitzschnelle Reaktionen in Shootern und ähnlichen Genres werden außerdem durch den sogenannten "Hair Trigger-Modus" gewährleistet: Sobald er aktiviert ist, reagieren die Abzüge am Controller besonders empfindlich. Verlässlichkeit und Geschwindigkeit garantiert außerdem eine Verbindung mit fast völlig latenzfreien 2,4 GHz.

Razer BlackShark V2 Pro for Console: Glasklarer Klang für 70 Stunden

Wer über Tage hinweg erstklassigen Klang genießen will, liegt mit dem Razer BlackShark V2 Pro for Console goldrichtig: Dank der hochwertigen TriForce 50mm-Treiber ist ein perfektes Klangerlebnis garantiert, das weder eine ausgewogene Balance noch satte Bässe vermissen lässt.

Dank hoher Akkulaufzeit und außergewöhnlichem Tragekomfort ist das Headset auch für schier endlose Sessions geeignet. Die weichen Muscheln passen sich dank Memory Foam perfekt an eure individuelle Ohrenform an. Und falls ihr doch einmal an die Grenzen der Laufzeit gelangt, könnt ihr das Razer BlackShark V2 Pro for Console per USB-C an die Konsole oder den Computer anschließen und gleichzeitig aufladen.

Unbesiegbare Kämpfer wie John Wick sind am Ende vielleicht eine unerreichbare Fiktion, aber mit der richtigen Ausrüstung kommt jeder Gamer zumindest nah dran. Keine Kombination lässt sich in dieser Hinsicht eindringlicher empfehlen als das Razer Wolverine V3 Pro und das Razer BlackShark V2 Pro for Console.