Predator Badlands 2 ist schon geplant und klingt nach einer Sci-Fi-Revolution, die Arnold Schwarzenegger zurückbringt

Es ist wieder Zeit zu jagen. Predator: Badlands bringt die größten Jäger des Sci-Fi-Genres zurück ins Kino, wird mit seinen großen Neuerungen aber nicht allen Fans gefallen. Wer den Film mag, wird sich fragen, ob an Predator: Badlands 2 bereits gearbeitet wird. Und tatsächlich: Ein Sequel soll kommen, womöglich sogar mit Arnold Schwarzenegger. Ein großes Hindernis muss dazu aber zuerst bewältigt werden.

Vorsicht, Spoiler zu Predator: Badlands!

Das Predator: Badlands-Finale bereitet Teil 2 vor

Predator: Badlands dreht sich um den jungen Predator Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), der auf dem gefährlichsten Planeten des Universums jagen geht, um seinen Wert zu beweisen. Das Ende der Geschichte bereitet einen zweiten Teil bereits vor.

Predator: Badlands - Trailer 3 (Deutsch) HD

Denn zum Schluss hat Dek gerade seinen Vater erschlagen und seinen Bruder gerächt, als ein weiteres Mitglied seiner Familie aufkreuzt und ihm ans Leben will: seine Mutter. Allem Anschein nach steht ihm und seiner Begleiterin Thia (Elle Fanning) ein harter Kampf bevor, den wir aber erst im Sequel sehen werden – denn Predator: Badlands endet an dieser Stelle.

Predator: Badlands 2 soll das Sci-Fi-Genre umkrempeln

Bereits im Juni 2025 berichtete Games Radar , dass Regisseur Dan Trachtenberg nach Badlands noch einen weiteren Predator-Film plant. Es wäre mit Prey und Predator: Killer of Killers sein viertes Projekt für das Franchise. Und in seinem Worten klingt der Inhalt geradezu wie eine Sci-Fi-Revolution.

Ich war sehr heiß drauf, endlich beim dritten Film [nach Killer of Killers und Badlands] anzukommen. Bei allen Ideen dafür denkt man sich, 'Wow, das hat noch niemand im Sci-Fi-Genre gemacht. Das hat noch niemand mit Predator gemacht. Das hat auch noch niemand mit der Predator-Kreatur gemacht.' Also ja, es gibt definitiv ein drittes Projekt, an dem ich arbeiten werde, sobald Badlands fertig ist.

Wenn es nach dem Regisseur geht, wird ein Sequel zu Badlands also auf jeden Fall kommen. Er deutet aber auch das größte Hindernis für die Produktion an: Zuerst muss der jetzige Film nämlich erst einmal erfolgreich sein, sonst wird eine Fortsetzung kein grünes Licht vom Studio 20th Century bekommen.

Vielleicht wird die Begeisterung eines Stars die Produzenten auch gnädig stimmen: Arnold Schwarzenegger ist offenbar an einer Rückkehr interessiert.

Sci-Fi-Sequel Predator Badlands: Kehrt Arnold Schwarzenegger zurück?

Manche Fans werden sich nicht erinnern, aber das Predator-Franchise begann 1987 als ein Action-Vehikel für Arnie: Schwarzenegger spielte im ersten Predator den Elite-Soldaten Dutch, der den Kampf gegen den Predator als einziger aus seiner Einheit überlebt. Seitdem war er nicht mehr im Franchise zu sehen, bis er kürzlich in Killer of Killers zurückkehrte. Und auch in Badlands 2 könnte er zu sehen sein.

Wie Deadline den Produzenten Ben Rosenblatt zitiert, sei Schwarzeneggers Rückkehr stets eine Idee gewesen, die ihn und Trachtenberg beschäftigt habe. Und offenbar gab es bereits jede Menge Kontakt zwischen Regisseur und Star.

[Arnold] war richtig toll. Er und Dan haben sich jetzt schon ein paar Mal getroffen. Er ist sehr interessiert an unserer Arbeit, er ist ein echter Fan. Wir sind gespannt. Sobald Badlands draußen ist, werden wir die Gespräche weiterführen.

Weitere Details zu Schwarzeneggers möglicher Rückkehr gibt es noch nicht. Auch Rosenblatt bringt das Einspielergebnis von Predator: Badlands ins Spiel: Erst, wenn der Sci-Fi-Blockbuster erfolgreich läuft, wird sich Schwarzeneggers Predator-Rückkehr auch in die Tat umsetzen lassen.

Predator: Badlands läuft seit dem 6. November 2025 in den deutschen Kinos.