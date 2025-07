Sci-Fi-Hammer: Arnold Schwarzeneggers Predator-Figur kehrt in neuem Film zurück, der gerade erst erschienen ist

Das Predator-Franchise gehört zu den ersten großen Gewinnern der San Diego Comic-Con. Zwei unerwartete Namen, die in diesem Kontext auftauchten: Arnold Schwarzenegger und Danny Glover.

2025 könnte das größte Jahr in der Geschichte des Predator-Franchise werden. Seit fast vier Dekaden sorgt die Science-Fiction-Reihe für harte Action auf der großen Leinwand – und neuerdings auch im Stream bei Disney+. Mit dem von Dan Trachtenberg inszenierten Prey konnte sich der Weltraumjäger 2022 genial neu erfinden.

Seitdem fungiert Trachtenberg als Architekt des Franchise und sorgt für mehr Nachschub, als sich die meisten Fans je hätten träumen lassen. Mit Predator: Badlands steht der nächste Kinoausflug der Sci-Fi-Action-Ikone in den Startlöchern. Darüber hinaus erschien vor wenigen Wochen der Predator: Killer of Killers bei Disney+.

Neues Ende für Predator: Killer of Killers bringt die Figuren von Schwarzenegger und Glover zurück

Auf der San Diego Comic-Con gab es nun ein großes Panel, das sich Trachtenbergs zukünftigen Plänen widmete und dem Publikum u.a. einen 15-minütigen Einblick in Predator: Badlands gewährte. Bei der größten Überraschung handelt es sich jedoch um eine rückwirkende Erweiterung von Predator: Killer of Killers.

Variety hat die wichtigsten Ereignisse des Predator-Panels bei der Comic-Con in einem Artikel zusammengefasst und verrät: Das Ende von Predator: Killer of Killers wurde um ein paar Sekunden erweitert, die mit zwei besonderen Cameos aufwarten.

In der bisherigen Version des Films sehen wir am Ende, dass die von Amber Midthunder in Prey verkörperte Naru von den Predators eingefroren wurde. Die erweiterte Fassung enthüllt neben hier zwei weitere bekannte Figuren: Danny Glovers Lt. Mike Harrigan aus Predator 2 und Arnold Schwarzeneggers Dutch aus dem Original von 1987.

Trachtenberg verrät, wie der Schwarzenegger-Cameo zustande kam:

Kürzlich habe ich mit Arnold gefrühstückt [...]. Wir haben viel darüber gesprochen, was wir gemeinsam machen könnten, und er war so nett, seinen Cameo-Auftritt in diesem Projekt zu genehmigen. Jetzt können wir weiter an Ideen tüfteln, was für [Dutch im Predator-Franchise] noch alles ansteht.

Das passiert in der neuen Endszene von Predator: Killer of Killers mit Dutch und Lt. Mike Harrigan

In den USA ist die neue Version von Predator: Killer of Killers am Freitagabend bei dem Streaming-Dienst Hulu erschienen. Hierzulande befindet sich noch die alte Version im Angebot von Disney+. Ausgehend von Beschreibungen handelt es sich aber wirklich nur um wenige Sekunden, die zu der existierenden Fassung hinzugefügt wurden.

Da es ein Animationsfilm ist und die Figuren eingefroren sind, sind Schwarzenegger und Glover nicht zu sehen oder zu hören. Dennoch ist das Signal eindeutig: Trachtenberg hat noch Großes mit dem Predator-Franchise vor und aktiviert nach drei Filmen jetzt offenbar die ihm zur Verfügung stehenden Nostalgie-Ressourcen.

Alle bisher erschienen Predator-Filme könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen. Predator: Badlands startet derweil am 6. November 2025 in den deutschen Kinos.