Preis-Leistungs-OLED in 55 Zoll: Dieser top-ausgestattete 4K-TV von LG kostet gerade unter 1.000 Euro bei Amazon

Auf Amazon gibt es den LG OLED CS gerade reduziert, sodass er unter die 1.000 Euro Grenze fällt. Der Premium-TV mit 55-Zoll hat hinter dem schlanken und minimalistischen Design einiges zu bieten.

Die LG OLED CS-Reihe bietet eine günstigere Alternative zu den C2 Modellen und stehen in Sachen Bildqualität in kaum etwas nach. Auf Amazon gibt es zurzeit den 55-Zoll-Fernseher CS6LA aus dem Jahr 2022 zu einem Spitzenpreis von 999 Euro. Auch wenn das Modell nicht das neuste ist, bietet es jede Menge Leistung für einen mehr als fairen Preis.

Der LG OLED CS bringt das Kino ins Wohnzimmer

Die OLED Fernseher von LG stehen für ihre hervorragende Bildqualität und auch in Sachen Smart-TV macht dem koreanischen Hersteller so schnell keiner was vor. Das gilt auch für den LG OLED55CS6LA *, der in allen wichtigen Kriterien überzeugen kann. Scharfe Kontraste, tiefstes Schwarz, kraftvolle Farben in feinen Abstufungen – der 4K Fernseher verwandelt euer Wohnzimmer mit Dolby Vision IQ in ein Heimkino.

Amazon LGs Smart-TVs gehören zu den Besten.

Die Technologie sorgt dafür, dass die Helligkeitswerte dem Lichtverhältnis angepasst werden und auch überbelichtete oder zu dunkle Szenen optimal wiedergegeben werden. Die Optimierungen sind oft praktisch, können bei einigen Filmen aber auch störend sein, wenn sie die Intention des Regisseurs verfälschen. Wer seinen Lieblingsstreifen in der originalen Kinofassung sehen will, der kann einfach den Filmmaker Mode einschalten und somit alle Filter ausstellen.

LG OLED CS: Smart-TV eignet sich auch für Gamer:innen

Überzeugen kann auch der Klang mit sauberen Bässen und dem integrierten Subwoofer, der zu den Stereo-Lautsprechern addiert wurde. Gamer:innen können ihre Konsolen über einen der vier HDMI 2.1 Anschlüsse koppeln. Die Spiele werden mit 120 Hz übertragen, für ein flüssiges Game-Play, und auch die HDR-Grafiken werden automatisch optimiert.

In Sachen Smart-Home-Funktionen lässt LGs eigenes Betriebssystem webOS 22 kaum Wünsche offen. Bei der Riesenauswahl an Apps ist so gut wie jeder Streamingdienst vertreten und auch der Magic Explorer bietet tolle Funktionen. Schaut ihr einen Film oder seht fern, werden euch nicht nur die Schauspieler aus der Szene angezeigt, sondern auch ähnliche Inhalte vorgeschlagen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.