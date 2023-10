Prime Day-Hammer: Ihr bekommt gerade eine Bose Soundbar für weit unter 200 Euro

Es war selten so günstig, euren TV-Sound upzugraden. Mit der kleinen Bose Solo Soundbar Series II verbessert ihr den Klang eures 4K-TVs erheblich und spart gleichzeitig Platz und Geld. Bose-Sound war noch nie so günstig.

Der zweite Prime Day 2023 ist unter dem Namen Prime Deal Days * gestartet und es gibt wieder jede Menge gute Angebote. Wenn ihr schon länger mit dem Klang eures Fernsehers unzufrieden seid, haben wir den perfekten Deal für euch: Die kleinste Soundbar aus dem Hause Bose, die Bose Solo Soundbar Series II ist jetzt für nur 149,99 Euro im Angebot, ihr spart ganze 50 Euro oder 25 Prozent.

So gut ist die Bose Solo Soundbar II

Die wenigsten modernen 4K-TVs bieten einen anständigen Sound. Hier kommt der kleine Klangriegel von Bose ins Spiel. Sie wird euch aufgrund ihrer kompakten Bauweise nicht mit ihrem fetten Bass umhauen, doch stellt sie ein deutliches Upgrade zum Klang eures TVs dar. Vor allem bei Dialogen spielt sie ihre Stärken aus, diese werden klar und deutlich wiedergegeben.

Ein großer Vorteil ist die bequeme Verbindung per Bluetooth – ihr müsst euch also nicht mit lästigen Kabeln herumschlagen. Was ihr also bekommt, sind ein guter Stereo-Klang, eine gute Sprachverständlichkeit und ein einfaches Set-Up, das Ganze im äußerst platzsparenden Gehäuse. Der kleine Riegel ist nur 55 cm breit und 6,6 cm hoch und sollte in jede noch so kleine Wohnung passen.

Was ihr mit der Bose Solo Soundbar II nicht bekommt: echten Raumklang, viel Bass und einen HDMI-Anschluss. Wenn ihr ein bisschen mehr Platz habt und diese Dinge euch wichtig sind, haben wir einen weiteren Hammer-Deal für euch.

Bose Soundbar 550 am Prime Day: Soundbar mit Dolby Atmos

Wenn ihr mehr Wumms und vor allem echten Raumklang wollt, dann solltet ihr euch die Bose Soundbar 550 anschauen. Ihr bekommt überzeugenden 3D-Sound durch Dolby Atmos-Unterstützung und der Bose TrueSpace-Technologie.

Ihr zahlt während des Prime Days nur 369,95 Euro für den Premium-Klangriegel, der normalerweise bei über 500 Euro liegt. Im Gegensatz zur Solo Soundbar ist auch ein HDMI-Eingang vorhanden, so seid ihr deutlich breiter aufgestellt. Breiter ist allerdings auch die Soundbar selbst, die mit 70 cm ein Stück mehr Platz als die Solo II einnimmt.

