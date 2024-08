Promi Big Brother 2024 gibt erste Kandidaten und Starttermin bekannt: Ex-Profifußballer und Schauspielerin sind mit dabei

Der große Bruder öffnet wieder einmal die Türen zu dem wohlbekanntesten WG-Container im deutschen Fernsehen. Jetzt gab Joyn nicht nur den Starttermin der Show bekannt, sondern auch die ersten drei Bewohner.

Bereits in der vergangenen Promi Big Brother-Staffel wurde verkündet, dass sich Fans auch 2024 auf die beliebte Realityshow freuen können. Bislang warteten die Zuschauer und Zuschauerinnen aber vergeblich auf eine Ankündigung – bis jetzt. Denn der Sender veröffentlichte nicht nur den Sendetermin der neuen Staffel, sondern gab gleichzeitig die ersten Teilnehmenden bekannt. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein.

Bundesliga, Tatort und Dschungelcamp: Diese Stars ziehen in den Container

Mike Heiter

Wer Reality-Fan ist, der kommt an Mike Heiter nicht vorbei. Mike startete seine TV-Karriere 2017 bei der ersten Staffel von Love Island. Seitdem tingelt der junge Vater durch etliche TV-Formate wie Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars, Are You The One? und war zuletzt im Dschungelcamp zu sehen, bei dem er den fünften Platz belegte.

Mimi Fiedler

Mimi Fiedler ist im deutschen Fernsehen eine bekannte Größe. Nicht zuletzt, da sie knapp zehn Jahre lang beim Stuttgarter Tatort die Kriminaltechnikerin Nika Banovic verkörperte. Reality-TV ist für die Schauspielerin Neuland, doch auf die Herausforderung freut sie sich, wie sie in einer Pressekonferenz verrät: "Die Mischung in dem Haus ist immer so bunt und es sind immer so viele unterschiedliche Leute da. Ich bin sehr, sehr neugierig, dass ich gedacht hab: Ich mach' das jetzt."

Max Kruse

Ende 2023 verkündete Max Kruse das Ende seiner aktiven Fußballkarriere in der deutschen Bundesliga. Der ehemalige Nationalspieler feierte dann einige Monate später sein Fußball-Comeback in der Berliner Kreisliga. Max hat bereits Promi Big Brother-Erfahrung. Aber anders als der ein oder andere denken mag. Die Partnerin des Fußballers, Dilara Kruse war bereits 2023 in dem Format zu sehen. Max tauchte in Folge 8 als Special-Guest auf und kaufte für die damaligen Bewohner im Container-Penny ein. Ganz nach dem Motto „No Kruse, no Party“ freut sich der Sportler auf die Zeit im Container.

Zwei Wochen mit 24 Stunden Livestream: Der Starttermin für Promi Big Brother steht fest

Die Fans müssen sich noch etwas gedulden: Promi Big Brother startet erst am 7. Oktober in Sat.1. Zwei Wochen lang können die Zusehenden Mike, Max, Mimi und die noch unbekannten Bewohner beim Zusammenleben beobachten. Wem das nicht genug ist und wer nichts verpassen möchte, kann sich den 24 Stunden Livestream zur Sendung auf Joyn anschauen.