ProSieben ändert The Masked Singer-Jury: Gleich 2 Mitglieder fliegen raus

The Masked Singer geht mit einer einschneidenden Änderung in die 2. Staffel. Die Jury wird reduziert. Zwei Mitglieder müssen gehen. Immerhin für Ersatz ist gesorgt.

In der ersten Staffel rätselten noch Collien Ulmen-Fernandes, Max Giesinger, Ruth Moschner und ein jeweils wechselnder Gast über die Identität der The Masked Singer -Kandidaten. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird das Rateteam für Staffel 2 reduziert.

Nur Ruth Moschner bleibt der Masked Singer-Jury erhalten

Für die neue Ausgabe müssen Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes weichen. Mit Rea Garvey kommt nur ein Ratefuchs dazu - mit dem weiterhin wöchentlich wechselnden Gast bleibt so ein leicht geschwächtes Rateteam, das es weiterhin mit 10 Masked Singer-Kandidaten aufnehmen und Hinweise zusammentragen muss. Am 18. März geht es weiter.

2 Kostüme stehen fest: Das Faultier sieht aus wie ein bekiffter Chewbacca

Rea Garvey ist ein Jury-Veteran bei Sat.1 und ProSieben. Seit Jahren betreut er die Kandidaten bei The Voice, und auch bei The Masked Singer war er letztes Jahr als Gast-Juror dabei.

© ProSieben Ruth Moschner und Rea Garvey letztes Jahr bei Masked Singer

Garvey ist schon jetzt Feuer und Flamme für die neue Aufgabe:

Ich hätte nie geglaubt, dass man so viele Promis so lange geheim halten kann, aber ProSieben hat es geschafft und mit The Masked Singer die spannendste neue Show im letzten TV-Jahr geboten.

Darum geht es in The Masked Singer

In der Show treten zu Beginn 10 bis zur vollständigen Unkenntlichkeit verkleidete Prominente vor Jury und Fernsehpublikum auf, singen einen Song und sehen witzig aus. Der Auftrag der Jury, stellvertretend für das Publikum, besteht darin, die Identitäten hinter den Masken zu ermitteln.

Hilfestellung dazu liefern, neben den Auftritten selbst, kleine, sehr vage Hinweise, die tröpfchenweise in Einspiel-Clips präsentiert werden. Die Jury baut sich daraus ein Bild zusammen, das bestenfalls zur richtigen Lösung führt.

Aber selbst wenn das Rateteam richtig liegen sollte, wird die Identität der Prominenten erst endgültig geklärt, wenn sie aus der Show ausscheiden. Wer ausscheidet, darüber bestimmt das Publikum am Ende der einzelnen Shows, die von Matthias Opdenhövel moderiert werden.