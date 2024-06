ProSieben holt aus ganz besonderem Grund Stefan Raab-Klassiker zurück und das sind die Stars

Fußball und Autos – eine perfekte Mischung. Das denken wohl auch die Verantwortlichen bei ProSieben. Denn die TV total Autoball EM kehrt zurück. Diese Stars sind dabei.

In Sachen Fußball steckt Deutschland gehörig in der Krise – die Nationalelf konnte in den letzten Jahren nicht gerade mit Turniersiegen glänzen. Zum Glück gibt es noch eine andere Chance, den Titel nach Hause zu holen: ProSieben kündigt pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft der Männer wieder die TV total Autoball EM an. Das Event verspricht ein echtes Motorsport-Spektakel, bei dem Promis überdimensionierte Bälle in Tore schießen müssen – während sie im Auto sitzen. Diese Stars lassen sich auf das verrückte Game ein.

Diese Promis kämpfen bei der TV total Autoball EM um den Titel

Wenn ihr wissen wollt, welche Stars unter ihrer Landesflagge in den Wettkampf ziehen, dann habt ihr hier die vollständige Liste:

Sebastian Pufpaff (Deutschland): Der Moderator und Kabarettist ist erfolgreich in Stefan Raabs Fußstapfen getreten. Seit 2021 moderiert er TV total, davor war er als wiederkehrendes Gesicht bei der heute-show zu sehen.

Alisha Lehmann (Schweiz): Die 25-jährige Fußballerin ist nicht nur auf dem Platz erfolgreich. Mit knapp 17 Millionen Followern auf Instagram ist sie auch ein Social-Media-Star.

Nathan Evans (Schottland): Der junge Musiker wurde in den Sozialen Medien berühmt. Nachdem der 29-Jährige Sea Shanties auf TikTok teilte, ging seine Karriere durch die Decke.

Menderes (Türkei): Der DSDS-Running-Gag findet immer einen Weg, sich zurück ins TV zu schleichen. Seit seinen ersten Auftritten vor Dieter Bohlen hat er in zahlreichen Formaten mitgewirkt.

Panagiota Petridou (Griechenland): Die 44-jährige Moderatorin ist regelmäßig zu Gast in den verschiedensten Shows. Die größte Bekanntheit erreichte sie mit der Doku-Soap Biete Rostlaube, suche Traumauto auf VOX.

Bastian Raagas (Niederlande): Inzwischen ist der Musiker 52 Jahre alt, in den 90er-Jahren war er jedoch ein echter Teenie-Schwarm. Als Mitglied der Band Caught in the Act ließ er reihenweise Fan-Herzen schmelzen.

Cosimo Citiolo (Italien): Der selbsternannte Checker vom Neckar ist ein bekanntes Gesicht im Reality-TV. Der Partysänger war unter anderem bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen.

Joey Kelly (Irland): Der Musiker entstammt der berühmten Kelly-Family, aber hat sich über die Jahre einen eigenen Namen als Musiker, Autor und Sportler gemacht. Seit Jahren nimmt er an sportlichen Wettbewerben im TV teil.

Welcher Promi den EM-Titel erringt, wird sich schon bald zeigen. Der amtierende Gewinner ist Stefano Zarrella, der für Italien ins Rennen gezogen ist.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du die TV total Autoball EM sehen

Autoball-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die TV total Autoball EM läuft am Samstag, 8. Juni, um 20:15 live auf ProSieben. Die Show wird auf Joyn übertragen und steht anschließend zum Streamen bereit.