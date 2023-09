ProSieben legt The Voice of Germany mit großer Änderung neu auf – streamt die Folgen der Rap-Ausgabe schon eine Woche früher bei Joyn [Anzeige]

Zwei deutsche Rap-Größen battlen sich um die besten Hip Hop-Talente Deutschlands: The Voice Rap by CUPRA verspricht jede Menge neuer Action in der Welt der Musik-Castingshows und bietet einem der beliebtesten Musikgenres endlich eine große Plattform im deutschen TV.

Hier treffen zwei Hip Hop-Generationen aufeinander: Die Berliner Legende Kool Savas tritt als Coach bei The Voice Rap by CUPRA gegen den 25-jährigen Stuttgarter MC Dardan an. Beide suchen in acht Folgen die Rap-Stars von morgen, mit dem Ziel, ihre Schützlinge in das Halbfinale von The Voice of Germany zu bringen.

Ihr könnt The Voice Rap by CUPRA ab sofort jeden Donnerstag auf Joyn sehen. Eine Woche später wird die jeweilige Folge dann im TV auf ProSieben übertragen.

Kool Savas und Dardan wollen The Voice of Germany gewinnen

Kool Savas wollte schon immer mal bei The Voice of Germany mitmachen: "Wenn ich mal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es The Voice sein!" Jetzt darf er parallel zur Hauptshow im neuen Format The Voice Rap by Cupra die besten Newcomer-Rapper auswählen und coachen. Er tritt gegen den mit erst 25 Jahren zwar relativ jungen, aber schon unglaublich erfolgreichen Rapper Dardan an. Beide wollen sich keine Blöße geben und mit harten Bandagen kämpfen.

Denn das Ziel der beiden Rap Coaches ist es, ihre Schützlinge nicht nur in das VoiceRap-Finale, sondern damit auch in das Halbfinale von The Voice of Germany zu bringen. Am Ende wollen sie den The Voice-Coaches Bill und Tom Kaulitz, Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella den Sieg wegschnappen.



So funktioniert The Voice Rap by CUPRA

Die Hip Hop-Talente müssen sich in vier Blind Auditions den beiden Coaches stellen und hoffen, dass sie sich für sie umdrehen. Als Nächstes wird in Workshops und Battles an den Skills gefeilt. Die besten vier Kandidat:innen messen sich im VoiceRap-Finale und zwei davon, je eine:r pro Coach, kommen ins Publikum-Voting.

Das Talent mit den meisten Stimmen zieht in das Halbfinale von The Voice of Germany ein und darf dort mit seinem Coach um den Sieg der Hit-Show kämpfen. Ihr könnt euch sicher sein, dass Kool Savas und Dardan jede Menge Ehrgeiz mitbringen, damit zum ersten Mal ein/e Hip Hop-Künstler:in The Voice of Germany wird.

