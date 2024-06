ProSieben legt TV-Kult mit Simon Gosejohann nach 11 Jahren neu auf: Comedystreet kehrt zurück, aber es gibt einen Haken

Die Prank-Sendung Comedystreet von und mit Simon Gosejohann erhält ein Revival mit großem Vertrauensbeweis in Form vieler neuer Folgen. Allerdings nicht im Free-TV.

TV-Star Simon Gosejohann meldet sich demnächst mit einer Neuauflage seiner Sendung Comedystreet zurück. Das Original lief von 2002 an auf ProSieben und wurde 2009 mit dem deutschen Comedypreis für die beste Sendung mit versteckter Kamera ausgezeichnet.

Sieben Staffeln lang lud das Sketch- beziehungsweise Prank-Format im deutschen Fernsehen zum Mitlachen ein. Nun erhält es in einer neuen Sendeheimat ein Revival.

Comedystreet neu aufgelegt: Simon Gosejohann meldet sich mit neuen Charakteren und versteckter Kamera zurück

Geplant sind zunächst 20 neue Episoden der Comedystreet, die diesen Sommer von RedSeven Entertainment produziert werden. Ausgestrahlt werden sie allerdings nicht länger auf ProSieben im Free-TV, sondern dem zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehörenden Streaming-Dienst Joyn. Dessen Programmchef Thomas Münzner sagte (via DWDL ):

Anarchisch, durchaus kindisch, mit einer ordentlichen Portion Fremdscham und genau aus diesem Grund so witzig und zeitlos: Ein Programm wie die 'Comedystreet' haben wir bei Joyn bisher nicht. Comedy ist ein spannendes Genre und die Mischung Simon Gosejohann mit 'Comedystreet' passt hervorragend zu uns.

Aber der 6. Staffel von 2009 nahm Gosejohann in verschiedenen Rollen nicht mehr nur nichtsahnende Passant:innen aufs Korn, sondern auch Prominente. Einzelne Sketche der insgesamt 7 Staffeln findet man noch heute auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Sendung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zurück geht das Ganze übrigens auf das britische Format Trigger Happy TV mit Prankster Dom Joly, das ab dem Jahr 2000 auf dem UK-Sender Channel 4 zu Hause war.

