Quentin Tarantino hat sich wegen diesem Serienkiller-Kultfilm mit 5 Männern geprügelt – bei Amazon könnt ihr ihn streamen

Inglourious Basterds-Regisseur Quentin Tarantino ist als großer Filmliebhaber bekannt. Das brachte ihm beim Kultfilm Mann beißt Hund sogar Prügel ein.

Wir schreiben das Jahr 1992. Du bist ein Security-Mitarbeiter beim bedeutendsten Filmfestival der Welt in Cannes. Es ist Mai an der Südküste Frankreichs, das heißt entweder brütest du in deinem Anzug von der Stange unter der Mittelmeer-Sonne oder du stehst fröstelnd im Regen. Und dann kommt so ein Typ mit einem unverschämt markanten Kinn an und will sich an dir vorbei ins Kino drängeln. Was tust du?

Auf der anderen Seite dieser leicht fiktionalisierten Geschichte steht Quentin Tarantino, heute anerkannter Regie-Maestro, damals ein unbekannter Debütant. Laut Tarantinos Erinnerung wurde es gewaltätig.

Quentin Tarantino tat alles, um Mann beißt Hund nochmal zu sehen

Quentin Tarantino war 1992 zum ersten Mal in Cannes, um Reservoir Dogs vorzustellen. Im Zuge dessen besuchte er eine Vorführung der belgischen Extrem-Mockumentry Mann beißt Hund, wie er 2004 auf einer Pressekonferenz an der Croisette erklärte (via The Independent ). Tarantino war "absolut begeistert", also tat er, was ein Cineast tun muss: Er wollte ihn gleich nochmal schauen. Da kommt die Security ins Spiel.

Mehr über den Regisseur:

Beim zweiten Screening hatten sich die Qualitäten des Films herumgesprochen und Tarantino kam am Security-Personal nicht vorbei. Laut eigener Aussage holte er gegen den Sicherheitsmann aus. Tarantino musste angeblich von fünf Männern gestoppt werden, die ihn zu Boden zwangen. Ob sich die Geschichte so zugetragen hat, können wir leider nicht verifizieren. Der spätere Pulp Fiction-Regisseur strickte sich daraus jedoch seine eigene kleine Legende:

Ich war damals nicht berühmt, aber der Film wurde durch diese Schlägerei vor der zweiten Vorführung von Mann beißt Hund berühmt. Das war ich.

Er schloss mit dem zwinkernden Fazit (via The Guardian ):

Ich kann ziemlich sicher sagen, dass Mann beißt Hund Gewalt fördert.

Der Kultfilm Mann beißt Hund streamt bei Amazon

Die Gewalt erwähnt Tarantino nicht zufällig. Mann beißt Hund handelt nämlich von einem Serienkiller, der bei seiner Arbeit von einem Filmteam begleitet wird. Die Satire, die als Fake-Dokumentation bzw. Mockumentary daher kommt, beschäftigt sich mit der Komplizenschaft von Medien bei der Berichterstattung, denn das Filmteam wird zunehmend in die brutalen Taten involviert, um den Dreh am Laufen zu halten.

Die drastischen Gewaltszenen führten zu Kontroversen. Es wurden sogar Rufe lauf, den Film von Rémy Belvaux, André Bonzel und Benoît Poelvoorde zu verbieten. In Deutschland erschien der Film erst 2013 ungeschnitten, wie Schnittberichte damals meldete.

Mann beißt Hund streamt bei Amazon * in der Kauf- und Leihversion und bei Arthaus+

Heute könnt ihr Mann beißt Hund bei Amazon und anderen Anbietern kaufen und leihen. Derweil warten wir weiter darauf, dass irgendjemand den französischen Sicherheitsmann aufgabelt, mit dem sich Tarantino damals anlegte. Falls er existiert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.