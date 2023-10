Rache-Inferno heute im TV: Im wohl besten Action-Film von Kult-Regisseur Guy Ritchie hinterlässt Jason Statham eine Spur der Verwüstung

Am heutigen Montag kannst du einen der besten Filme von Guy Ritchie werbefrei im Fernsehen schauen. Darin begibt sich Jason Statham auf den Pfad der Rache.

Beim ZDF-Montagskino gibt es heute den vierten gemeinsamen Film von Jason Statham und Guy Ritchie. Cash Truck, das Remake des gleichnamigen französischen Films, hebt sch aber nicht nur erfrischend von anderen Filmen des Duos ab, der Film überzeugt auch mit erstklassigen Action-Sequenzen.

Darum geht's in Cash Truck von Guy Ritchie



Im Original heißt Cash Truck "Wrath of Man", also Zorn des Mannes oder Menschen, was zum Kern der Story vordringt. Denn der frisch gebackene Sicherheitsmann Patrick Holl (Jason Statham), der gleich zu Beginn seines Jobs eine Gruppe von Räubern ausschaltet, verbirgt ein dunkles Geheimnis. In mehreren Rückblenden erzählt Cash Truck von dem komplizierten Racheplan eines professionellen Kriminellen, der auf Konfronationskurs mit einer nicht weniger gut organisierten Räuberbande (Jeffrey Donovan, Scott Eastwood und andere) gerät.

StudioCanal Cash Truck

Die Zeitsprünge gehören zwar zu den Markenzeichen von Regisseur Guy Ritchie, im Ton und Charakter-Ensemble unterscheidet sich Cash Truck allerdings stark von anderen Werken des Bube Dame König GrAs-Regisseurs. Nüchtern und methodisch wird der Film erzählt, so wie "Patrick" bei seinem Plan vorgeht, und das betrifft sowohl die Dialoge als auch die reduzierte Zeichnung der Figuren.

Gleichzeitig fühlt sich Cash Truck immer noch wie ein Guy-Ritchie-Film an, nur eben einer, der sich nicht in seine cleveren Ideen und einer Aura der Coolness versteigt, sondern konzentriert auf den gewaltsamen Kern seiner Story hinarbeitet, und das mit präzise arrangierten Schießereien.



Cash Truck hat also weniger mit The Gentlemen gemeinsam, sondern dürfte besonders Fans von Heist-Filmen wie Rififi, Heat oder Criminal Squad zusagen.



So kannst du den Action-Film mit Jason Statham schauen



Cash Truck wird am heutigen 9. Oktober ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Mittwoch ab 00:30 Uhr.

Nachholen kannst du den Film in der Flatrate von Magenta TV oder als Kau- und Leih-VOD bei Anbietern wie Amazon und Apple.

Wer noch mehr von Guy Ritchie sehen will, kann bei Amazon Prime Video derzeit seinen ähnlich gelagerten Kriegsfilm The Covenant streamen, in dem Jake Gyllenhaal und Dar Salim die Hauptrollen spielen.



Podcast mit mehr Tipps: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.



Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:



Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+,: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.



