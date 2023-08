Der beliebteste Film bei Amazon Prime ist ein Kriegsfilm mit Marvel-Star und "so heftig, dass du zu atmen vergisst"

Kult-Regisseur Guy Ritchie hat für seinen Kriegsfilm The Covenant begeisterte Kritiken bekommen. Jetzt ist er auch der beliebteste Film auf Amazon Prime.

Die Karriere von Kult-Regisseur Guy Ritchie ist alles andere als langweilig. Nach seinem Durchbruch mit Gangsterkomödien wie Snatch drehte er für Disney Aladdin, um mit Jason Statham und Operation Fortune schließlich wieder zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Sein neuester Film, das Kriegsdrama Guy Ritchie's The Covenant mit Marvel-Star Jake Gyllenhaal, wurde von der Kritik gefeiert. Und ist jetzt der beliebteste Amazon Prime-Film der Woche in Deutschland.

Guy Ritchies Kriegsfilm schlägt auf Amazon Prime sogar Sylvester Stallone und 007

Wie aus einer Pressemeldung hervorgeht, thront The Covenant noch vor Blockbustern wie Sylvester Stallones Rambo und James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben auf der 1. Das mag nicht zuletzt eine Folge der guten Kritiken sein.

Die Chicago Sun-Times beschreibt The Covenant etwa als einen "gekonnten" und "fesselnden" Film, mit "Momenten, die so heftig sind, dass du zu atmen vergisst". Der Kritiken-Score auf Rotten Tomatoes liegt bei beeindruckenden 83 Prozent.

The Covenant dreht sich um den US-Offizier Kinley (Gyllenhaal) und seinen Übersetzer Yousfi (Dar Salim), die beide in Afghanistan kämpfen. Bei einer katastrophalen Mission rettet Yousfi seinem Vorgesetzten das Leben, muss nach dessen Abflug in die USA aber vor rachsüchtigen Taliban untertauchen. Ein vom Kriegstrauma zerfressener Kinley kehrt nach Afghanistan zurück, um seine Schuld zu begleichen.

