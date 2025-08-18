Reacher-Schöpfer bereut, dass Tom Cruise die Rolle in den Kinofilmen bekommen hatte

Die Adaption eines Buches steht und fällt mit der Frage, ob der Kern der Geschichte getroffen wird. Im Fall von Jack Reacher brauchte es einen zweiten Anlauf.

Im Action-Genre spielt das Aussehen der Held:innen oft eine wichtige Rolle. Dies ist auch bei Jack Reacher der Fall. Er ist Protagonist einer beliebten Romanreihe. Reacher ist Ex-Militärpolizist und hat einen beeindruckenden Körperbau, der für die Geschichten relevant ist. Bevor die Bücher ihre Wege in die Serie Reacher bei Amazon gefunden haben, gab es zwei Kinofilme mit Hollywood-Star Tom Cruise als Reacher. Der passte nicht wirklich in die Rolle.

Tom Cruise sieht nicht aus, wie Reacher in den Büchern ständig beschrieben wird

In den Büchern wird Jack Reacher als breit gebaut, blond und als 1,95 Meter groß beschrieben. Keine dieser Eigenschaften trifft auf Tom Cruise zu, der den Charakter in der Filmadaptionen Jack Reacher und der Fortsetzung Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück verkörperte. Obwohl der Schauspieler eine gute Leistung gebracht hat, waren viele Fans enttäuscht. Denn der Körperbau des Charakters ist definierend für ihn und die Geschichte.

Selbst Reacher-Schöpfer und -Autor Autor Lee Child, der die Figur erfunden hat, gibt heute zu, dass es ein Fehler war, Cruise zu casten. In einem Interview mit Metro im Februar sprach er darüber, dass die Arbeit mit Cruise eine gute Erfahrung war, aber der dem Charakter nicht gerecht werden konnte.

Ich meine, ich liebe Tom, er ist ein toller Typ und eine kluge Person. Wir waren gute Freunde, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Es war ein Vergnügen und ein Privileg, mit ihm zu arbeiten. Aber wir können nicht verleugnen, dass eine große Komponente von Reacher seine Physis ist.

Als Beispiel führt der Autor eine Szene im ersten Film an, in der ein Detective nach einem Mann sucht, der so aussieht, als könne er jemanden mit nur einem Schlag töten. Es ist unbestreitbar, dass Tom Cruise sehr fit und gut trainiert ist, aber ein solcher Schlag ist ihm wohl eher nicht zuzutrauen.

Dagegen sieht Alan Ritchson tatsächlich so aus, als wäre er direkt aus den Büchern emporgestiegen. Davon könnt ihr euch im Trailer zur Serie überzeugen:

Reacher - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Nicht nur, dass er groß, blond und breit gebaut ist, mit dem richtigen Blick würde man ihm die Fähigkeit, mit einem Schlag zu töten, durchaus zutrauen. Dies war einer der Gründe, weshalb er für die Serie Reacher gecastet wurde.

Child war sich sehr bewusst darüber, wie enttäuscht die Fans waren, dass Reacher in den Filmen so anders aussah und dadurch anders wirkte. Es war ihm deshalb sehr wichtig, den richtigen Mann für die Rolle zu casten und es unbestreitbar, dass er mit Ritchson eine sehr gute Wahl getroffen hat.