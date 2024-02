Reacher-Schöpfer erklärt umstrittene Änderung in Amazon-Serie mit Alan Ritchson – und sie ergibt absolut Sinn

Amazon hat für seine Hit-Serie Reacher vor allem eine große Änderung vorgenommen. Vorlagen-Autor Lee Child erklärt, warum die Maßnahme unumgänglich war.

Alan Ritchsons Reacher kann Amazon-Fans nicht mit wirren Monologen unterhalten

Alan Ritchson ) ist ein Berg von einem Menschen, der sich in vielen Fällen als Ein-Mann-Armee durchschlagen kann. In beiden bisherigen Staffeln gesellt sich aber häufig seine alte Bekannte Frances Neagley ( Maria Sten ) an seine Seite. Die Team-Dynamik entstammt nur selten der Buchvorlage.

Stens Figur ist in der Amazon-Serie deutlich häufiger an Reachers Seite als in der Buchvorlage. Wie Child gegenüber Empire enthüllt, ist Neagleys häufige Gegenwart dem generellen Unterschied zwischen Buch und Film geschuldet:

Neagley war eine strategische Entscheidung. Im Buch kannst du Leuten in den Kopf schauen, auf dem Bildschirm geht das nicht. Man kann keine achtminütige Szene schreiben, in der Reacher da sitzt und grübelt. Also braucht wir eine zweite Figur [, um bestimmte Dinge besser zu erklären].

Amazon Prime Maria Sten und Alan Ritchson in Reacher

Neagley spielt auch in Reacher Staffel 3 eine Rolle und gefährdet damit den größten Fan-Wunsch. Viele Fans der Amazon-Serie wollen Ritchsons Figur nämlich vor allem alleine sehen. Ob sie ihn auch minutenlang beim Nachdenken beobachten möchten, ist eine andere Frage.

Wann kommt Reacher Staffel 3 zu Amazon?

Reacher Staffel 3 wird gegenwärtig gedreht. Einen genauen Amazon-Starttermin gibt es bisher noch nicht. Wir rechnen mit Blick auf den Produktionstatus mit einer Veröffentlichung Ende 2024 oder Anfang 2025.



