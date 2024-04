Reacher-Star Alan Ritchson heizt Fans für Staffel 3 an: Neues Video enthüllt, wie die härtesten Kämpfe entstehen

Vom ersten Trailer zur 3. Staffel von Reacher sind wir leider noch weit entfernt. Dafür teilt Alan Ritchson ein neues Video, das uns hinter die Kulissen der Amazon-Serie führt.

Während Fans gespannt auf die 3. Staffel von Reacher warten, schwelgt Hauptdarsteller Alan Ritchson in Erinnerung an die aufregenden Ereignisse der zweiten Runde, die von Dezember 2023 bis Januar 2024 erstmals bei Amazon zu sehen war. Vor allem ein nervenaufreibender Kampf im Finale hat sich in Gedächtnis gebrannt.

Vor Reacher Staffel 3 bei Amazon: Alan Ritchson zeigt das Making-of von harter Kampfszene in einem Helikopter

Ein rarer Einblick hinter die Kulissen der extrem erfolgreichen Action-Serie: Auf Instagram teilt Ritchson das Behind-the-Scenes-Video, das ihn in Zusammenarbeit mit den Stunt-Leuten der Produktion zeigt. Zuerst sehen wir langsam die Bewegungsabläufe des Kampfs, ehe dieser mit schnellerer Geschwindigkeit durchgeführt wird.

Nachfolgend könnt ihr euch das Video anschauen:

Die entsprechende Szene stammt aus der 8. Folge der 2. Staffel. Serienheld Jack Reacher (Alan Ritchson) hat endlich die Kriminellen ausfindig gemacht, die für die Morde an Mitgliedern der Special Forces verantwortlich sind. In einem Helikopter kommt es zur brutalen Auseinandersetzung – und das alles in schwindelerregender Höhe.

Wie das kure Making-of zeigt, fanden die Dreharbeiten mit Ritchson und Co. allerdings nicht in einem echten Helikopter ab. Stattdessen wurde die Action-Szene im Studio gedreht. Im Hintergrund könnt ihr sogar die Bluescreens durch das Gerüst der Flugmaschine erkennen. So roh bekommen wir Reacher selten zu Gesicht.

Wann startet Reacher Staffel 3 bei Amazon Prime Video?

Seit Anfang des Jahres laufen die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Reacher. Wann die neuen Episoden bei Amazon Prime Video veröffentlicht werden, steht aber noch nicht fest. Wir gehen davon aus, dass die 3. Staffel frühestens Ende 2024, wenn nicht sogar erst 2025 startet. Bis dahin könnt ihr zumindest die Vorlage lesen. Die neuen Folgen basieren auf dem siebten Band der Romanreihe, namentlich Der Janusmann.

