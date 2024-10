Reacher-Star Alan Ritchson macht nächstes Filmprojekt klar: Er muss ein 7-jähriges Mädchen retten und geht gegen die Mafia an

Schauspieler Alan Ritchson wird bald nicht nur in der 3. Staffel von Reacher zu sehen sein, sondern hat auch sein nächstes Filmprojekt in der Pipeline: einen Action-Film, in dem er Organe transportiert.

Action-Experte Scott Waugh (Need For Speed, The Expendables 4) hat ein neues Filmprojekt in der Mache und auch schon seinen Hauptdarsteller gefunden. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Reacher-Serienstar Alan Ritchson.

Gedreht werden soll der Film namens Runner ab März 2025 in London.

Reacher-Star Alan Ritchson wird für Action-Spektakel zum Organtransporteur

In Runner hat ein Profi-Kurierfahrer nur drei Stunden Zeit, um ein lebensrettendes Organ abzuliefern und somit ein 7-jähriges Mädchen zu retten. Doch was nach einem einfachen Routine-Job klingt, wird plötzlich zur Action-Achterbahnfahrt mit Vollgas, als ein berüchtigtes Mafia-Syndikat alles daran setzt, das Organ für sich zu beanspruchen. Nur haben sie nicht mit einem über alle Maßen motivierten Fahrer gerechnet.

Gegenüber Deadline gab Filmemacher Scott Waugh zu verstehen, dass er mit seinem neuen Projekt an das Action-Kino vergangener Tage erinnern möchte:

Runner erinnert mich mit der treibenden Kraft eines Schauspielers wie Alan Ritchson an die Tony Scott-Actionfilme, mit denen ich in den 90er Jahren aufgewachsen bin, als Charaktere und Geschichten entscheidend waren und die Action als Spektakel daherkam. Ich könnte nicht gespannter darauf sein, dieses super unterhaltsame Drehbuch zu inszenieren und die aufregende Welt von Runner mit Leben zu füllen.

Die von ihm erwähnte Action-Legende Tony Scott kennt ihr durch Filme wie Top Gun, True Romance und Der Staatsfeind Nr. 1.

Und wann geht es mit Staffel 3 von Reacher auf Amazon weiter?

Die 3. Staffel von Reacher ist bereits abgedreht und soll im Laufe des Jahres 2025 bei Amazon Prime Video online gehen. Aber auch darüber hinaus müssen sich Fans keine Sorgen machen, denn eine 4. Season ist dem Erfolgsformat ebenfalls schon sicher.

Wer vorher einen Alan Ritchson-Fix benötigt, kann bei Netflix ins Programm schauen. Dort ist der Schauspieler neuerdings in einer einfühlsamen Rolle zu sehen, die ihn von einer ganz anderen Seite zeigt. Darüber hinaus wird er auf bei dem Streaming-Dienst in Zukunft in dem Sci-Fi-Streifen War Machine zu sehen sein.

Doch selbst das ist noch nicht alles aus dem vollen Terminkalender des Reacher-Stars. Auch im elften Fast & Furious-Film wird Richtson mitwirken, um seine Rolle des Aimes noch einmal auszufüllen.