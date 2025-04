Reacher und Arnold Schwarzenegger in ein und demselben Film – so sieht das bizarre Action-Spektakel aus

Alan Ritchson spielt nicht nur Reacher. Bald wird er Arnold Schwarzenegger dabei helfen, einen Dieb zu fassen – und Weihnachten zu retten.

Wer Alan Ritchson nur aus Reacher kennt, verpasst viel. Der Action-Star dreht gerade einen gnadenlosen Film, für den er schon jetzt Therapie braucht. Aber sein skurrilstes Projekt ist bereits im Kasten: In The Man with the Bag hilft er Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann, einen Dieb zu fassen. Es gibt Bilder.

Reacher-Star Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger jagen den Weihnachtsdieb

Wie Deadline schreibt, dreht sich die Story von The Man with the Bag um einen Diebstahl: Ein Unbekannter hat dem Weihnachtsmann (Schwarzenegger) ein wertvolles Gut geklaut. Um es wiederzubeschaffen, wendet er sich ausgerechnet an einen ausgemachten Langfinger: Vance (Ritchson) steht seit Jahren auf der Liste der bösen Buben, aber vielleicht kann er genau deswegen den Dieb ausfindig machen.

Auf den bisher veröffentlichten Set-Bildern sieht man eine fröhliche Atmosphäre in all ihrer Skurrilität: Schwarzenegger ist als weißbärtiger Mann im roten Mantel zu sehen, Ritchson eher in funktionaler Reacher-Kluft. Schwarzenegger schwärmt in seinem Instagram-Post von der Atmosphäre und lobt Adam Shankman (Der Babynator) als "einen der lustigsten Regisseure, mit denen ich je gedreht habe."

Auf einem anderen Bild zeigen sich Ritchson und Schwarzenegger gut gelaunt vor der Kamera. "Wir haben einen Weihnachtsfilm mit Arnold Schwarzenegger abgeschlossen, der bald schon ein Klassiker sein wird", so der Reacher-Star. Der Start des Films kann also nicht mehr allzu fern sein.

Wann kommt The Man with the Bag ins Kino?

Wann genau The Man with the Bag in Deutschland erscheint, ist bisher nicht offiziell klar. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er um die Weihnachtsfeiertage 2025 veröffentlicht. Momentan befindet er sich in der Postproduktion.

Neben Ritchson und Schwarzenegger stehen unter anderem Awkwafina (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) und Ken Jeong (Hangover) vor der Kamera. Da es sich um eine Amazon-Produktion handelt, wird er aller Voraussicht nach zu Prime Video kommen.