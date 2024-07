Reality-Flop made in Germany? Die Real Housewives of Munich können bisher nicht überzeugen

Die Real Housewives sind längst Kult in den USA. Jetzt hat RTL+ den Reality-Hit nach Deutschland gebracht. Warum die Münchener Housewives bisher enttäuschen, erfahrt ihr hier.

Drama und Lästereien in der Münchener Schickeria: Auf den ersten Blick klingt The Real Housewives of Munich nach der perfekten Mischung für Reality-Fans. In den USA ist das Housewives-Franchise extrem beliebt; vor allem der Ableger aus Beverly Hills begeistern seit 13 (!) Staffeln mit Drama pur. Jetzt ist eine deutsche Version bei RTL+ an den Start gegangen, doch die Luxus-Ladys aus München enttäuschen auf ganzer Linie. Ein Zwischenfazit zu The Real Housewives of Munich.

Steif und hölzern: The Real Housewives of Munich wirken unauthentisch

Auf dem Papier hat The Real Housewives of Munich alles, was es für einen Hit im Reality-TV braucht: Verwöhnte Luxus-Diven? Check. Das Glamour-Umfeld der Münchener Schickeria? Check. Ein Produktionsteam, das für Konflikte und Drama sorgt? Check! Als dann aber die ersten zwei Folgen online gehen, erwartet Fans die absolute Reality-Todsünde: Die Show wirkt steif und gescriptet.

Dass die Luxus-Ladys keine Erfahrung vor der Kamera haben, merkt man ab der ersten Sekunde. Beinahe jede Szene kommt mit hölzernen Fremdscham-Dialogen daher, die unfreiwillig an das Laientheater bei Richterin Barbara Salesch erinnern. Besonders schlimm: Zu jedem Zeitpunkt wird spürbar, dass das Produktionsteam streng nach Skript verfährt, statt den Ereignissen ihren natürlichen Lauf zu lassen. Die Damen bleiben unauthentisch und blutleer – der wohl schlimmste Fauxpas im Reality-TV.

RTL Housewive Seher (38) wird schick in Szene gesetzt, aber bleibt trotzdem blass.

Bitteres Fazit für die Münchener Housewives: Die Luxus-Ladys können nicht mit dem US-Original mithalten

In den USA besticht das Housewives-Franchise mit seinem charismatischen Cast, der von einem Drama ins nächste stolpert. Besonders die Auseinandersetzungen zwischen den Glamour-Diven lieferten ikonische TV-Momente und wurden millionenfach zu Memes verwurstet. Die Münchener Version gibt sich redlich Mühe, die sechs Frauen in ähnliche Rollen zu zwängen – doch so recht will der Funke nicht überspringen. Selbst die Glamour-Atmosphäre kann das Stimmungstief nicht retten: Feuchtfröhliches Nachtshoppen und Luxus-Urlaub in Kitzbühel wirken wie aufgesetzte Ideen der Produktion.

Bisher sticht Natalie (37) als einzige aus der Riege der Housewives hervor. Die Blondine kommt aus Düsseldorf und wolle nun München unsicher machen. In einer kuriosen Szene zeigt sie sich verletzlich und nahbar: Eine vermeintliche Wahrsagerin mutmaßt über das Ende ihrer Beziehung, woraufhin sie mit Tränen zu kämpfen hat. Auch sonst fällt sie mit ihrer vorlauten Art auf – perfekt, um als Realitystar durchzustarten.

RTL Real Housewives of Munich-Star Natalie (37) fällt auf, egal wohin sie geht.

Ob die Show doch noch das Ruder herumreißen kann, wird sich zeigen. Nur wer Emotionen bei den Zusehenden auslöst, kann im Haifischbecken des Reality-TV überleben.

So kannst du The Real Housewives of Munich sehen

The Real Housewives of Munich läuft seit dem 6. Juli bei RTL+. Pro Woche werden zwei neue Episoden veröffentlicht.