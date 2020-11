Resident Evil-Ersatz: Monster Hunter quillt vor wahnsinniger Action über

Zwei neue Videos zu Monster Hunter versprechen ein Actionspektakel sondergleichen. Milla Jovovich und Paul W.S. Anderson schließen nahtlos an ihre Resident Evil-Filme an.

Große Kino-Blockbuster sind 2020 eine Rarität geworden. Die meisten Studios haben ihre Flaggschiffe bereits ins nächste Jahr verschoben. Eine der wenigen Ausnahmen bildet Monster Hunter, der neue Film von Paul W.S. Anderson mit Milla Jovovich.

Nach Resident Evil kommt Monster Hunter

Gemeinsam haben die beiden in den vergangenen Jahren mehrere Resident Evil-Filme (alle Resident Evil-Filme in einer Box bei Amazon *) umgesetzt. Diese begeisterten vor allem mit ihrer grandios inszenierten Action - ein Element, das uns in Monster Hunter wieder erwartet.

Der neuste Trailer zum Fantasy-Bombast geizt nicht mit üppigen Bildern. Gigantische Kreaturen, abenteuerliche Schauplätze und eine Handvoll entschlossener Krieger/innen: 2020 könnte auf den letzten Drücker wirklich noch ein Action-Highlight hervorbringen.

Schaut den neuen Trailer zu Monster Hunter:

Monster Hunter - Chinese Trailer (English) HD

Neben dem chinesischen Trailer wurde auch ein neuer TV-Spot veröffentlicht. Der fällt zwar deutlich kürzer aus, hält seine epischen Bilder aber keineswegs zurück. Auch in 15 Sekunden wird deutlich, dass Paul W.S. Anderson alles daran setzt, um eine entfesselte Videospielverfilmung auf die Leinwand zu bringen.

Schaut den neuen TV-Spot zu Monster Hunter

Monster Hunter - TV Spot (English) HD

So toll und abgefahren das alles aussieht: Die große Frage ist, ob wir Monster Hunter wirklich dieses Jahr im Kino sehen werden. Am 3. Dezember 2020 soll der Film hierzulande starten - also schon in etwas mehr als einer Woche.

Der Plan sieht vor, dass die Kinos im Dezember wieder öffnen können, doch angesichts der aktuellen Corona-Zahlen ist das mehr als fraglich. Die Chancen besteht somit, dass Monster Hunter verschoben wird und wir uns auf eine längere Wartezeit einstellen müssen.

