Richtig gute Horror-Action von Game of Thrones-Macher gruselt mit Ekel-Mutanten – im Mai kommt der Reißer nach Deutschland

Mit The Descent schuf Neil Marshall ein Horror-Meisterwerk. Nun ist der Regisseur mit The Lair zurück. Der Super-Mutanten-Film kommt im Mai nach Deutschland.

Lange bevor Regisseur Neil Marshall einige der besten Schlachten aus der Fantasy-Serie Game of Thrones inszenierte, drehte er den Horror-Kultfilm The Descent - Abgrund des Grauens. Darin wird eine Gruppe von Freundinnen in einem monströsen Höhlensystem eingesperrt. 18 Jahre später widmet sich Marshall wieder dem Horror auf engstem Raum. Im blutigen Reißer The Lair belagern Super-Mutanten einen Außenposten des Militärs.

Am 19. Mai kommt der Horror-Action-Film The Lair endlich ins deutsche Heimkino.

The Lair bietet brutale Mutanten-Action, deren Story auf eine Serviette passt

Lieutenant Kate Sinclair (Charlotte Kirk, die auch am Drehbuch mitschrieb) steht kurz vor dem Ende ihrer Dienstzeit in Afghanistan, als ihr Kampfjet abgeschossen wird. Sie sucht Zuflucht in einer Bunker-Anlage, welche die Sowjets in den 1980ern zurückgelassen haben. Allerdings findet sie dort auch deren Experimente: übermenschlich große Super-Mutanten-Soldaten, die nach 30 Jahren Tiefschlaf aufwachen.

Schaut euch hier den Trailer für The Lair an:

Kate entkommt den bestialischen Tötungsmaschinen geradeso und findet in einer abgelegenen Militärbasis Hilfe. Doch die nachtaktiven Super-Mutanten folgen ihr ...



Die Story von The Lair passt auf eine Serviette bzw. ein kleines Stück Pauschpapier, das über Marshalls Dog Soldiers (2002) gelegt wurde. In dem Kultfilm wird eine Gruppe von Soldaten in Schottland von Werwölfen terrorisiert. Diesmal geraten Militärs in Afghanistan in die Fresslinie von Super-Mutanten.

Ein vielschichtiges Horror-Meisterwerk wie The Descent sollte man dabei nicht erwarten. Wer aber Freude an einem simplen Reißer mit feinen praktischen Effekten, Monstern und literweise Blutverlust hat, dürfte zufrieden in den Abspann des Horror-Actioners gehen.

The Lair kommt ungeschnitten nach Deutschland

The Lair hat die Prüfung der FSK überstanden und eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Am 19. Mai erscheint der Film dann uncut in regulären DVD- und Blu-ray-Ausgaben.

Über die Veröffentlichung von Special Editions oder ähnlichem gibt es noch keine Infos. Für 12,99 Euro bzw. 14,99 Euro könnt ihr die Discs vorbestellen.

