Rick and Morty Staffel 5: Keine Panik, 2 Jahre Wartezeit sind diesmal ausgeschlossen

Es gibt neue Infos zu Rick an Morty Staffel 5. Dan Harmon verbreitet Optimismus, in der Covid-Zeit läuft es wie geschnitten im Writers Room. Kommen die neuen Folgen früher?

Im Writers Room von Rick and Morty muss vor Corona die Hölle los gewesen sein. Wie Schöpfer Dan Harmon bei einem Festival erklärte , hilft das erzwungene Home Office den Autor/innen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Das könnte die sonst enorme Wartezeit auf neue Folgen der Science-Fiction-Serie deutlich reduzieren.

Rick and Morty: Wann kommt Staffel 5?

Zwischen Staffel 3 und der zuletzt ausgestrahlten Staffel 4 lagen quälende 25 Monate. Der traurige "Bestwert" unter den sowieso schon ungewöhnlich langen Abständen. Aber das soll nie wieder passieren, versprach Harmon dieses Jahr. Die Corona-Bedingungen erweisen sich dabei als unverhofftes Hilfsmittel.

"Wir liegen besser im Plan als jemals zuvor", sagt der Showrunner jetzt und spielt damit reumütig auf die bisherigen Verzögerungen an. Es geht hier allerdings nur um den reinen Schreibprozess. Die Episoden müssen anschließend noch animiert und vertont werden, was ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt.

Wie Corona die Arbeit an Rick and Morty verbessert

Das Schreiben der Episoden ist aber jene Phase, die Harmon offenbar immer wieder aus den Händen glitt, weshalb sie regelmäßig ausartete.

[Corona] hilft dir, dich auf den ganzen Prozess zu konzentrieren, wenn es diese Büroumgebung nicht mehr gibt. Jeder muss aus der Ferne seinen Teil zu dieser Bienenkolonie beitragen, also wird der Honig kontinuierlicher hergestellt. Es funktioniert für uns.

Harmon beschreibt das ganz normale Hin und Her aus gegenseitiger kreativer Befruchtung und Ablenkung in einem Raum voller Kreativer, die sich mit Einfällen übertrumpfen wollen. Er und Justin Roiland destillierten aus diesem Prozess mit beeindruckender Regelmäßigkeit klare Episoden-Tropfen, die sich auf überraschende und ausführliche Assoziationen einlassen, aber nie ihr Ziel aus den Augen verlieren.

Erster Blick auf Rick and Morty Staffel 5

Rick and Morty - Staffel 5 - First Look-Clip

Wenn die räumliche Trennung der Qualität der Folgen nicht schadet und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöht wird, ist dagegen nichts einzuwenden.

Neue Liebe für Morty: Erste Details zu neuer Episode

Von den 70 sicher bestellten Rick and Morty-Episoden sind noch 60 über. Einen Plan für diese ca. 6 Staffeln gibt es aber nicht, erklärt Harmon, der sich von sowas nicht eine Box schließen lassen möchte. Er gewährt aber einen ersten Ausblick auf die Handlung in Staffel 5:



Es gibt eine Episode in Staffel 5, in der Morty eine Beziehung mit einem weiblichen Charakter beginnt, der nicht Jessica ist. [...] Diese Episode kriegt meinen Emmy.

Na, das klingt doch super!

Podcast für Rick and Morty-Fans: Das sind die besten Animationsserien für Erwachsene

South Park oder Family Guy? Rick and Morty oder BoJack Horseman? In dieser Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - dreht sich alles um die besten Animationsserien für Erwachsene.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jenny, Max und Hendrik sprechen über die Klassiker aus den 90ern mit ordentlich Nostalgie-Potenzial, aber auch die Animations-Highlights aus den letzten Jahren - ausgenommen sind Anime. Diskutiert werden unter anderem Final Space, Love, Death & Robots und Undone.



*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.