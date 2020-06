Rick and Morty: Woher Ricks Rülpsen kommt - und warum es immer seltener wird

Bei Netflix läuft die 4. Staffel von Rick and Morty. Spätestens dort fällt auf: Rick rülpst nicht mehr so häufig. Kein Wunder, der Prozess ist ungesund für den Sprecher.

Ich mochte das Rülpsen von Rick in Rick and Morty von Anfang an. Nicht etwa, weil ich grundsätzlich eine Schwäche für Körpergeräusche hätte, woher denn. Ich fand vielmehr, dass die Rülpser in Ricks Art zu Sprechen, diesem gewaltigen Wortschwall, eine ähnliche Funktion erfüllen wie Ampeln im Verkehrfluss. Dass es dafür konkrete wissenschaftliche Daten gibt, könnte ich nicht ahnen.

Ich bin der Bedeutung des Rülpsens nämlich nachgegangen, als ich bemerkt habe, dass Rick in der aktuellen 4. Staffel (und tatsächlich schon davor) immer weniger unappetitlich aufstieß.

Rick rülpst mittlerweile deutlich weniger und es gibt einen medizinischen Grund dafür. Aber um den zu erklären, müssen wir überhaupt erstmal herausfinden, warum Rick so häufig überschüssige Luft loswerden muss, was potentiellen Fans die ganze Serie madig machen kann, nebenbei bemerkt.



Echte Rülpser: Die Originsstory von Ricks Rülpsern in Rick and Morty

Entertainment Weekly stellte Justin Roiland, Co-Erfinder der Serie und Sprecher von Rick und Morty, diese Frage schon 2015. Bei der Aufnahme der Serie The Real Animated Adventures of Doc and Mharti, so erzählt Roiland, entwich ihm versehentlich, aber geräuschvoll ein kräftiger Rülpser. Dieser wurde in der Endfassung verwendet. Aus der Serie ging später Rick and Morty hervor und das Rülpsen wurde auch Teil von ihr.

Allerdings werden die Rülpser, anders als ich vermutet hatte, bei den späteren Folgen mitnichten recycelt aus einer Art Rülps-Muster-Ordner. Roiland stößt das kurze Röhren stets auf natürliche Weise hervor, wenn er seine Rolle einspricht. Und das ist gar nicht so leicht:

Ich bin kein großer Rülpser. Mir fällt das schwer. ich setze mich hin mit einem kalorienarmen Bier und einer Flasche Wasser und warte, bis es wieder hochkommt.

Ich sage den Technikern der Serie, 'Lasst es einfach rollen, denn ich weiß nicht, wann der Rülps kommt!'. Es ist ein widerlicher Prozess.

Gesundheitliche Probleme: Warum Rick immer seltener rülpst

Die Erklärung für die nun stark abnehmende Rülpskurve steckt schon in der Geschichte oben. Wirklich gesund klingt diese Methode nämlich nicht. Roiland ahnte das schon vor 5 Jahren im Interview:

Frage : "Machst du dir Sorgen, dass das erzwungene Rülpsen physische Schäden verursachen könnte?"

: Roiland: "Das ist ein guter Punkt. Ich sollte wahrscheinlich einen Arzt aufsuchen."

Zwei Staffeln hielt Roiland die erzwungene Rülpserei noch durch. Aber irgendwann zu einem nicht genauer definierten Zeitpunkt war Schluss. Roiland entwickelt, wie Screen Rant im Frühling berichtete, tatsächlich Magenprobleme, die mit der Menge an kohlensäurehaltigen Getränken zu tun hatte, die er während der Aufnahmen in sich hinein schüttete. Daraufhin wurde die Menge der Rülpser auf ein gesundes Maß heruntergekürzt.

Rick ist krank: Was das Rülpsen in der Serie bedeutet

Innerhalb der Charakterentwicklung des genialen, mit unendlichem Wissen über die Funktionsweise des Universums augestatteten Erfinders ergibt das abnehmende Rülpsen sogar Sinn. Die "intelligenteste Person des Universums" betäubt ihren Gefühlsapparat mit Alkohol.

Rick leidet wegen seiner Sucht wahrscheinlich unter Magenproblemen, die häufiges Aufstoßen verursachten, was auch den grünen Schleim in seinem Mundwinkel erklärt. Rick hat in den ersten Staffeln sein Leben nicht wirklich im Griff. In den neuen Folgen wirkt er insgesamt gelassener und zufriedener. Screen Rant datiert die Erleuchtung auf den Beginn von Staffel 3 zurück, den Rick im Gefängnis verbringt, wo er vermutlich Zeit hatte, sein Leben zu überdenken. Klingt plausibel.

Die Idee stimmt mit einem weiteren Interview aus dem Jahr 2017 mit der Vice überein. Darin spricht spricht Roiland über den ersten anstrengenden Versuch, die erforderliche Rülpsrate (BPM, Burps per Minute) zustande zu bringen: Er musste sich anschließend mit großen Schmerzen ins Bett legen. Selbst in abgemilderter Form ist sowas kaum über Jahre durchhaltbar.

Ricks Rülpser haben eine linguistische Bedeutung

Das ist alles medizinisch bestimmt richtig so, aber ein bisschen vermisse ich die kleinen Bäuerchen dann doch. Wie gesagt, kontextlos zusammengeschnitten sind Ricks Körpergeräusche widerlich anzuhören. Innerhalb eines Satzgefüges erfüllen sie aber eine strukturierende Funktion.

Die Linguistin Brooke Kidner versuchte 2019 anhand von Rick and Morty zu beweisen, dass Körpergeräusche sprachliche Bedeutung tragen können. Gemeint ist damit nicht unbedingt das Formen eines Wortes unter dem vibrierenden Kehlensound eines Rülpsers, wie es jeder von uns mal macht nach einem kräftigen Schluck Bier, Cola oder von mir aus auch Apfelschorle. Die Herleitung der Studie könnt ihr euch bei Ars Technica durchlesen, wir kommen lieber sofort zum Eingemachten.

Kidner fand durch eine komplizierte empirische Untersuchung der Geräuschmuster nämlich heraus, dass Rick seine Rülpser in etwa so verwendet wie wir ein "ähm" oder Füllwörter wie "halt" und "eben". Sie sind sprachliches Buffering.

Das steht nicht in der Studie, aber ich denke das mal weiter: Die Luftausstöße geben Rick Zeit, seine komplexen Gedanken in Worte zu fassen. Er weiß so viel über das Universum und muss das alles verständlich für seinen eher schlichten Enkel Morty wiedergeben. Das Rülpsen ist also auch ein Ausdruck sprachlicher Sensibilität.



Wie findet ihr Ricks Rülpsen?