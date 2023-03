Rick Grimes als Bösewicht? Fotos zur neuen The Walking Dead-Serie verraten 3 Details zur Handlung

Rick Grimes und Michonne kehren bald in einer eigenen The Walking Dead-Serie zurück. Neue Set-Bilder verratten schon jetzt spannende Details zur Handlung.

Bis Andrew Lincoln und Danai Gurira offiziell wieder als Rick Grimes und Michonne zu sehen sind, dauert es noch eine ganze Weile. Ihre mit Spannung erwatete The Walking Dead-Spin-off-Serie wird erst im kommenden Jahr an den Start gehen. Doch schon jetzt wurden im Rahmen der Dreharbeiten drei überraschende Details zur Handlung enthüllt.

In Hamilton Park, einem Bezirk in New Jersey, wurden diese Woche Szenen für die noch unbetitelte The Walking Dead-Serie (der Arbeitstitel lautet Summit) gedreht. Dabei waren einige neugierige Fans ganz nah am Geschehen. Anschließend teilten sie ihre Spoiler-Eindrücke in den sozialen Medien.

Achtung, es folgen Spoiler zur neuen The Walking Dead-Serie:

Die neue The Walking Dead-Serie setzt Rick Grimes' Geschichte auf mehreren Zeitebenen fort

Im Finale von The Walking Dead gab es einen kurzen Einblick in das Schicksal von Rick Grimes. Eine kurze Szene zeigte Rick bei seiner Flucht aus den Fängen des CRM, dem Civic Republic Military. Umso überraschender ist nun ein kurzes Video von den Dreharbeiten: Rick schlendert unbekümmert durch die Straßen der Civic Republic, einer Mega-Gemeinschaft mit über 200.000 Menschen in Philadelphia:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Kontext und eine weitere Überraschung liefert eine anschließende Begegnung mit einem bekannten Gesicht. Die Rückkehr der The Walking Dead-Figur Jadis wurde bereits zuvor enthüllt. Auf den neuen Set-Bildern ist der von Pollyanna McIntosh gespielte Charakter aber nun mit unerwarteter Haarpracht zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jadis' bzw. Annes lange Haare verraten, dass Teile der neuen The Walking Dead-Serie in der Vergangenheit spielen und somit Ricks Ankunft in der Civic Republic beleuchtet wird. Hier scheint ihm Jadis noch wohlgesinnt zu sein.

Denn das Spin-off The Walking Dead: World Beyond, das viele Jahre später spielt, zeigte uns Jadis nicht nur mit einem stylischen Undercut, sondern auch als ruchlose Soldatin, die schon lange nichts mehr mit Rick zu tun hat. Die neue Serie könnte daher Jadis' Evolution zur Bösewichtin beleuchten.

AMC Jadis Verwandlung zur CRM-Soldatin steht bevor





Set-Fotos enthüllen neues Outfit für Rick Grimes: Wird er zum Bösewicht?

In der Gegenwart von The Walking Dead sind ca. 8 Jahre seit Ricks Verschwinden vergangen. Die neue Spin-off-Serie scheint nun durch mehrere Zeitsprünge die unterschiedlichen Stadien von Ricks Entwicklung im Verlauf der Jahre zu zeigen. Einige Set-Fotos verraten bereits eine unerwartete Wendung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu sehen ist hier Rick Grimes in Soldaten-Uniform. Wir können also davon aussgehen, dass sich Rick nach seiner gescheiterten Flucht irgendwann jener Organisation anschließt, der er eigentlich entkommen wollte. Sollte Rick zum loyalen Mitglied des CRM werden, wird Michonne einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, um ihren Mann wieder auf den rechten Pfad führen zu können.

The Walking Dead-Spoiler: Michonne schafft es in die Civic Republic

Weitere Eindrücke von den Dreharbeiten verraten bereits einen gewaltigen Spoiler für Michonnes Geschichte. Diese verabschiedete sich ca. 2 Jahre vor dem The Walking Dead-Serienende, um nach ihrem Mann zu suchen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 6 Jahren verschwunden. Und nun wissen wir, dass sie ihr Ziel erreichen wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Michonne wird es tatsächlich gelingen, Ricks neues Zuhause ausfindig zu machen. Auf den Set-Fotos sehen wir sie mit einer CRM-Jacke auf den Straßen der Civic Republic.

Weiß sie bereits, dass sich Rick hier befindet? Befindet er sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch in der Civic Republic? Und was wird ihr Plan sein, um ihn aus dieser Gemeinschaft, die niemanden einfach gehen lässt, zu befreien? Es bleiben noch einige spannende Frage offen, auf die wir erst 2024 endgültig Antworten erhalten werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.