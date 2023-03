Nicht nur Rick und Michonne: Set-Foto zur neuen The Walking Dead-Serie enthüllt Rückkehr von kontroverser Figur

Das meisterwartete The Walking Dead-Spin-off wird nicht nur Rick und Michonne zurückbringen. Ein Set-Bild hat nun die Rückkehr einer weiteren Figur verraten.

Nach dem Ende von The Walking Dead wird die Geschichte der Zombie-Apokalypse mit neuen Spin-off-Serien fortgesetzt. Eine davon lässt Andrew Lincoln und Danai Gurira erneut als Rick und Michonne vor die Kamera treten. Aber sie werden nicht die einzigen bekannten Gesichter in The Walking Dead: Rick & Michonne sein.

Derzeit laufen in New Jersey und Georgia die Dreharbeiten zur neuen The Walking Dead-Serie (mit dem Arbeitstitel Summit) auf Hochtouren. Neugierige Fans erspähten nun am Set die überraschende Rückkehr einer weiteren Figur, die eine Menge Ärger für Rick Grimes verspricht.



Achtung, es folgen Spoiler zur neuen The Walking Dead-Serie:

Kontroverse The Walking Dead-Figur: Jadis kehrt auf neuem Set-Bild zurück

Auf Twitter wurde nun ein Set-Bild geteilt, dass die Rückkehr von Darstellerin Pollyanna McIntosh enthüllt. Nach Auftritten in The Walking Dead Staffel 7 bis 9 sowie dem Spin-off The Walking Dead: World Beyond wird sie erneut als Jadis aka Anne zurückkehren.

In Staffel 9 ließ Jadis den schwer verwundeten Rick mit einem Hubschrauber aus der Serie davonfliegen. Seine Rettung durch das Civic Republic Military (CRM) erfolgte allerdings nicht aus reiner Herzensgüte. Für die Opportunistin diente Rick als Eintrittskarte in die ominöse Civic Republic.

AMC Jadis als CRM-Soldatin

In der Spin-off-Serie World Beyond lernten wir eine völlig veränderte Jadis kennen. Während ihrer Abwesenheit wurde sie zur indoktrinierten Vollblut-Militärpolizistin des CRM. Da die neue The Walking Dead-Serie Ricks Erlebnisse in der Civic Republic beleuchten wird, ist ihre Rückkehr nicht allzu überraschend.

Für Rick Grimes bedeutet die Rückkehr von Jadis jedoch nichts Gutes. Denn Jadis ist mittlerweile eine ruchlose und von Ambition angetriebene Soldation, die jede Art von Widerstand gegen die unmoralischen Methoden das CRM im Keim erstickt. Sollte sich Rick also dafür entscheiden, erneut aus der Civic Republic fliehen zu wollen, wird Jadis eine von vielen Personen sein, die sich ihm in den Weg stellen werden.

Wann startete die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne?

Die Rick-und-Michonne-Serie wird aus 6 Episoden besteht und feiert ihre Premiere im Laufe des Jahres 2024 bei AMC. Noch ist nicht bekannt, ob es sich um eine abgeschlossene Miniserie oder den Beginn einer länger laufenden Serie handelt.

Voher können sich Fans aber auch noch jede Menge weiteren The Walking Dead-Nachschub freuen. Neben dem Start der finalen 8. Staffel von Fear the Walking Dead im Mai 2023, wird ab Juni mit The Walking Dead: Dead City die Geschichte von Maggie und Negan fortgesetzt. Zudem startet im Herbst 2023 ein Spin-off zu Daryl Dixon.

