The Walking Dead geht weiter: Start und Neubesetzung für die Maggie & Negan-Serie enthüllt

Negan und Maggie kehren in der neuen Zombie-Serie The Walking Dead: Dead City zurück. Schon diesen Juni wird das 6 Folgen lange Spin-off an den Start gehen.

Nur wenige Monate nach dem Ende von The Walking Dead bricht eine neue Ära für das Zombie-Franchise an. Neue Spin-off-Serien werden die Geschichten zahlreicher Charaktere fortsetzen. Den Anfang macht nun die Serie The Walking Dead: Dead City, die Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) mehrere Jahre nach dem Finale wiedervereint. Bis zum Start müssen sich Fans nicht mehr lange gedulden.

The Walking Dead: Dead City startet bereits im Juni

The Walking Dead: Dead City wird in den USA am 18. Juni 2023 bei AMC starten. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie Comicbook.com berichtet, bestätigte zudem Showrunner Eli Jorne im Rahmen der Wonder-Con, dass ein bekannter Charakter für das Spin-off neu besetzt wurde.

AMC Maggie und Negan in Dead City

Die Handlung von Dead City wird einige Jahre nach dem Finale von The Walking Dead spielen. Das Spin-off wird Maggie und Negan für eine gefährliche Rettungsmission zusammenbringen. Denn Maggies Sohn Hershel wurde entführt. Um ihn zu retten, muss sich das Duo auf den Weg nach New York City machen, wo Millionen von Untoten durch die Häuserschluchten Manhattans wandelt.

Der Teaser zur Serie ließ es bereits vermuten: Aufgrund des Zeitsprungs wird der kleine Hershel von einem neuen Darsteller verkörpert werden. Für The Walking Dead: Dead City übernimmt Schauspieler Logan Kim den Part. Dieser war zuvor in der Geister-Komödie Ghostbusters: Legacy zu sehen.

Das The Walking Dead-Universum geht weiter: Diese 4 Serien starten bald

In diesem und dem kommenden Jahr bekommen Fans ordentlich Nachschub mit insgesamt vier The Walking Dead-Serien. Den Startschuss gibt auf AMC am 14. Mai 2023 die 8. und finale Staffel der ersten Spin-off-Serie Fear the Walking Dead, die mit einem gewaltigen Zeitsprung ein Crossover mit beliebten Figuren der Hauptserie ermöglicht.

Weiter geht es im Juni mit The Walking Dead: Dead City, ehe im Herbst eine weitere Spin-off-Serie startet, die Daryls Geschichte fortsetzt und diesen nach Frankreich verfrachtet. Die dritte neue Ablegerserie wird 2024 starten, und sich voll und ganz der Rückkehr von Rick Grimes und Michonne widmen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.