The Walking Dead bringt seit 3 Jahren verschollene Figur zurück und verrät neue Infos zu Rick Grimes

Die 2. Staffel von The Walking Dead: World Beyond hat eine neue Hauptfigur: Die aus der Mutterserie bekannte Jadis ist zurück. In Folge 6 plaudert sie über ihre Erfahrungen mit Rick Grimes.

Ganze drei Jahre ist es her, seit Rick Grimes mit einem Hubschrauber aus The Walking Dead in eine ungewisse Zukunft eskortiert wurde. An seiner Seite befand sich die von Fans kontrovers aufgenommene Figur Jadis aka Anne. Während wir weiterhin auf eine Rückkehr von Rick warten, erfahren wir in The Walking Dead: World Beyond das Schicksal der ehemaligen Scavanger-Anführerin.

Nach einem kurzen Cameo-Auftritt in der Abspannszene der vorangegangenen Episode, wird Jadis ab Folge 6 Teil des Hauptcasts von World Beyond Staffel 2. In der Kontinuität von The Walking Dead sind sechs Jahre seit ihrem letzten Auftritt vergangen. Dementsprechend hat sie einiges zu erzählen. Hier haben wir für euch die wichtigsten neuen Infos zu Jadis als auch Rick Grimes zusammengefasst.

The Walking Dead World Beyond: Jadis hat Rick Grimes' Namen schon vergessen

Jadis (Pollyanna McIntosh) war von Staffel 7 bis 9 Teil von The Walking Dead. In den vergangenen sechs Jahren hat sich ihr Leben drastisch verändert, was nicht nur an ihrer neuen Topfschnitt-Frisur zu erkennen ist.

© AMC Jadis Stokes ist zurück

Mittlerweile ist sie Vollblutmitglied des Civic Republic Military und trägt den Titel Warrant Officer. Quasi als Militärpolizistin kehrt sie in World Beyond nun in der Forschungsstation ein, um dort eine Sicherheitsprüfung durchzuführen.



Hier die wichtigsten neuen Infos zu Jadis:

" Jadis ist wer ich bin. ": Ihren wahren Namen Anne hat sie endgültig abgelegt.

": Ihren wahren Namen Anne hat sie endgültig abgelegt. Sie nennt sich offiziell Jadis Stokes – ein Verweis auf ihren kurzen Flirt mit Pater Gabriel Stokes, dessen Namen sie sich einfach aneignete.

– ein Verweis auf ihren kurzen Flirt mit Pater Gabriel Stokes, dessen Namen sie sich einfach aneignete. Jadis und Huck sind gute Freundinnen. Sie bezeichnet Huck aka Jennifer Mallick sogar als ihre Mentorin, die sie ausbildete.

sind gute Freundinnen. Sie bezeichnet Huck aka Jennifer Mallick sogar als ihre Mentorin, die sie ausbildete. Sie ist überzeugt, dass die Civic Republic die letzte Hoffnung der Menschheit ist.

Indirekt erfahren wir auch endlich etwas Neues über Rick Grimes (Andrew Lincoln). Seinen Namen spricht sie in dieser Folge aber nicht aus. In einem Gespräch mit Huck rekapituliert sie noch einmal ihre Geschichte von der Gründung einer eigenen Gemeinschaft bis zum Fall dieser durch eine Allianz mit den falschen Leuten – damit wäre wohl Rick gemeint.

Mehr zu Jadis' The Walking Dead-Rückkehr erfahrt ihr im Video

Fear The Walking Dead - Der Bürgerkrieg kommt und Jadis spricht über Rick Grimes in World Beyond!

Schließlich erfahren wir, dass sie Rick nicht uneigennützig rettete. Sie bezeichnet ihn als etwas für das CRM sehr Wertvolles. Er war ihre Eintrittskarte in die Civic Republic und lediglich ein Tauschgut, mit dem sie sich ein neues Leben erkaufte.

Aus ihrer Beschreibung lässt sich schließen, dass es wohl keine gemeinsamen Abenteuer mit Rick und Jadis in der Civic Republic gab – oder neue Nackt-Fotoshootings. Die Wege der zwei The Walking Dead-Figuren trennten sich unweigerlich und der aktuelle Aufenthaltsort von Rick bleibt weiterhin ein Rätsel.

The Walking Dead: World Beyond wird am 6. Dezember auf Amazon Prime Video Serienfinale feiern. Vielleicht erfahren wir bis dahin noch mehr über Rick Grimes.



Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?



Glaubt ihr, dass wir noch mehr über Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond erfahren werden?