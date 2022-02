"Riesenarsch" sollte Vin Diesels beste Sci-Fi-Rolle übernehmen

Vin Diesels beste Sci-Fi-Rolle ist mittlerweile Kult. Dabei sollte sie eigentlich ein großer Action-Star übernehmen. Den "Riesenarsch" wollte der Regisseur aber nicht besetzen.

Wortkarg, mysteriös, bösartig: Messerfritze Riddick in Pitch Black - Planet der Finsternis ist Vin Diesels beste Science-Fiction-Rolle, die trotz ihres böse gefloppten Sci-Fi-Nachfolgers mittlerweile Kultstatus erreicht hat. Er spielt die Rolle seit dem ersten Auftritt, als sei sie ihm auf den Leib geschneidert. Ursprünglich war allerdings eine Action-Legende als Besetzung vorgesehen, die Regisseur David Twohy als "Riesenarsch" ablehnte.

Vin Diesel sei Dank: Action-"Riesenarsch" in Sci-Fi-Rolle wäre "schlimmer als der Tod"

Um wen es sich dabei handelte, wollte der Pitch Black-Macher zunächst nicht verraten. In einem kurzen Making-of-Video zum Film (via Arrow Video ) erklärt er nur, dass ihm von Studio-Seite ein großer Action-Star in der Hauptrolle aufgedrückt werden sollte.

Vin Diesels Sternstunde: Schaut euch hier den Pitch Black-Trailer an

Pitch Black Planet der Finsternis - Trailer (Deutsch) HD

Die Investoren [von] Polygram bestanden auf Star-Power für den Film. Sie riefen mich an und sagten, dass ein damals großer Action-Star die Rolle übernehmen wolle. Leider war der aber auch als ein absoluter Riesenarsch bekannt. Und in diesem Schlüsselmoment sagte ich, '[Ich] würde den Film lieber gar nicht machen, als diesen Typen zu besetzen.'"

Über den Namen schwieg sich Twohy damals noch aus, vermutlich aus Gründen negativer PR. Ganze 20 Jahre später enthüllte er allerdings die Identität des "Riesenarschs" in einem Interview mit Yahoo : Es handelte sich um den Action-Star Steven Seagal (Alarmstufe: Rot).

"Ich kämpfte mit allen Mitteln darum, [Seagals Besetzung] zu verhindern", bekräftigte der Regisseur auch zwei Dekaden nach den Dreharbeiten. Den Darsteller im Cast zu haben beschrieb er als ein "Schicksal schlimmer als der Tod". Aber woher kommt die ganze Abneigung?

Der größte Erfolg des "Riesenarschs": Schaut den Trailer zu Alarmstufe: Rot

Alarmstufe: Rot - Trailer (Deutsch)

Tatsache ist, dass es um Seagals Reputation seit langer Zeit nicht zum Besten steht. Im Verlauf der letzten 30 Jahre wurde er von einer Vielzahl von Frauen des sexuellen Übergriffs bis hin zur Vergewaltigung beschuldigt (via USA Today ). Viele Stuntmen und sogar Schauspieler John Leguizamo werfen ihm vor, ihnen gegenüber am Set gewalttätig geworden zu sein (via Looper ).



Bei einem derartigen Ruf wird es viele nicht verwundern, dass Pitch Black-Regisseur David Twohy die Riddick-Rolle lieber dem Schauspieler geben wollte, der ihm die richtige Wahl erschien: Vin Diesel. Der Regisseur hat insgesamt drei Riddick-Teile mit dem Darsteller umgesetzt und plant einen vierten. Vielleicht aus Dankbarkeit. Für die "Riesenarsch"-Rettung.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

Was haltet ihr von Steven Seagal?