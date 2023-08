Riesiger 4K-TV mit Mini-LEDs und Top-Ausstattung günstig wie nie: So bekommt ihr ihn für unter 1.000 Euro bei Amazon

Einen so stark ausgestatteten 4K-Fernseher in Übergröße mit Mini-LEDs, Quantenpunkt-Technologie und mehr gibt es selten, doch ihr könnt ihn euch jetzt bei Amazon mit Cashback zum Tiefstpreis sichern.

Besonders große Fernseher oberhalb von 65 Zoll Bildschirmdiagonale sind beliebt, doch in der Regel teuer. Dank eines aktuellen Cashback-Angebots von Hisense könnt ihr euch aber derzeit einen stark ausgestatteten und brandneuen Riesen-TV mit Mini-LED-Technologie, 144 Hertz und mehr zum neuen Tiefstpreis holen.

Den Hisense 75U7KQ gibt es aktuell am günstigsten bei Amazon für 1.299 Euro versandkostenfrei * und wer den Kauf bei Hisense registriert , erhält sage und schreibe 300 Euro zurück, womit der Preis im Nachhinein auf 999 Euro schrumpft. So günstig gab es das gut bewertete Modell mit 75 Zoll bisher noch nicht laut Preisvergleichsseiten und es handelt sich auch um eines der günstigsten Modelle mit dieser Ausstattung überhaupt.

Das bietet der riesige 4K-TV mit Top-Ausstattung bei Amazon

Der Hisense 75U7KQ setzt auf die herstellereigene ULED-Technologie mit Quantenpunkt-Beschichtung, die Samsungs QLEDs ähnlich ist und dank Mini-LEDs im Vergleich zu den vielen Fernsehern mit herkömmlichen LEDs fast schon zu OLEDs aufschließt. Auf rund 1,91 Meter Bildschirmdiagonale gibt es eine direkte Hintergrundbeleuchtung und über 500 Dimming-Zonen für ein scharfes sowie kontrastreiches Bild mit lebendigen Farben.

Passend dazu wird für ein kontrastreiches Bild auch breiter HDR-Support geboten. Ihr bekommt unter anderem HDR10, HDR10+ und Dolby Vision IQ. Letzteres passt das Bild sogar in Echtzeit an die Lichtverhältnisse in eurem Zimmer an. Außerdem gibt es nativ bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für ein besonders flüssiges Bewegtbild, auch beim Gaming. Hier werden über HDMI 2.1 hohe Bildraten ohne Tearing mit Variable Refresh Rate (VRR) und dank Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) niedrige Eingabeverzögerung geboten. Für PC-Spieler:innen ist auch AMDs FreeSync Premium mit an Bord.

Auch das Lautsprechersystem mit 50 Watt Gesamtleistung ist dank Audio-Decoder für Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos breit aufgestellt. Zudem gibt es viele Smart-TV-Features mit verschiedenen Streaming-Diensten, Alexa-Sprachsteuerung, IMAX- und Filmmaker-Mode oder USB-Aufnahmefunktion, während außerdem zahlreiche Anschlussmöglichkeiten das Ganze abrunden. Weitere Spezifikationen findet ihr bei Amazon *.

Gute Bewertungen und Testergebnis



In bisher drei Rezensionen hat der gerade erst diesen Sommer erschienene Fernseher durchweg 5 von 5 Sternen ohne große Kritikpunkte erhalten und auch im Test der Fachzeitschrift Satvision (08/2023 ) gab es für das günstigere, aber weitestgehend gleiche 55-Zoll-Modell 93 Prozent (Sehr gut) als Wertung.

Moniert werden dort lediglich das Fehlen eines Twin-Tuners, die Anordnung von CI+ Schnittstelle und HDMI-Eingängen sowie der nicht drehbare Standfuß. "Bei der Untersuchung [...] beeindruckte vor allem die hohe Bildqualität, die sich durch lebendige Farben, scharfe Kontraste und brillante Helligkeit auszeichnet. [...] ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, das fast als ein Schnäppchen angesehen werden kann, wenn man die gebotenen Features berücksichtigt. [...]"



