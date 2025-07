Riesiger Abenteuerfilm im Stream: Er strotzt vor Fehlern, aber es gibt eine Trash-Kopie, die noch bescheuerter ist

Darf es auch mal seichte Unterhaltung zum Kopf abschalten sein? Dann solltet ihr euch einen ganz bestimmten Abenteuerfilm im Stream gönnen.

Es muss ja nicht immer die anspruchsvollste Kost sein. Ab und zu tun es auch Streifen wie 10.000 BC, bei denen man weiß, dass sie eigentlich bescheuert sind. Roland Emmerichs Abenteuerfilm war richtig teuer und steckt voller Fehler, aber es gibt eine noch schlimmere Variante. Das Original gibt es jetzt online.

Worum geht's in 10.000 BC?

Die Story ist eigentlich ziemlich simpel gestrickt: Unser Held D’Leh (Steven Strait) jagt normalerweise fleißig Mammuts. Jetzt wurde seine Angebetete Evolet (Camilla Belle) allerdings von fiesen Reitern entführt, die sie und einige andere Dorfbewohner versklaven wollen. Da muss er sie natürlich retten. Und sein Name liest sich natürlich nicht zufällig rückwärts als Held, nein nein.

Unterwegs erlebt D'Leh dann unzählige haarsträubende Abenteuer. Zusammen mit zwei Gefährten macht er sich auf, um eine wirklich wilde Reise zu absolvieren. Er bekommt es mit Säbelzahntigern zu tun und landet letzten Endes sogar in Ägypten beim Bau der Pyramiden. Alles für die Liebe, versteht sich.

10.000 BC strotzt nur so vor peinlichen Fehlern, aber schlimmer geht immer

10.000 BC war zwar trotzdem ein Erfolg an den Kinokassen, wurde aber heftig kritisiert und verspottet. Das liegt an den künstlerischen Freiheiten, die sich Roland Emmerich und Co-Drehbuchautor Harald Kloser genommen haben. Der Film steckt nämlich voller Logiklöchern, Fehlern und Ungereimtheiten.

Zum Beispiel dürften den Menschen zu dieser Zeit und in dieser Gegend auf keinen Fall Säbelzahntiger begegnet sein. Mammuts können außerdem nicht galoppieren und würden in der Wüstenhitze Ägyptens mit ihrem dicken Fell auch einfach sterben. Es gab 10.000 Jahre vor Christus noch keine Steinhäuser und auch was hier gegessen wird, stimmt zeitlich hinten und vorne nicht (via: QSCMedia ).

Es soll aber Leute geben, denen es gar nicht trashig genug sein kann. Denen legen wir die noch abstrusere Mockbuster-Kopie von 10.000 BC ans Herz. Die legt nämlich einfach noch ein paar Millionen Jahre drauf und nennt sich direkt 100 Million BC. Zeitreisen kommen bei diesem Mockbuster ebenfalls hinzu und der Plot gipfelt letztlich in einem wilden Showdown mit Dinosauriern in der Gegenwart.

Hier könnt ihr euch den sehr unterhaltsamen Trailer zu 100 Million BC ansehen:

100 Million BC - Trailer

Online streamen: Wann und wo läuft 10.000 BC?

Am einfachsten könnt ihr 10.000 BC aktuell mit einem WOW-Abo streamen.

Es gibt den Roland Emmerich-Streifen aber sonst natürlich auch online zum Leihen oder Kaufen. Er steht bei Magenta TV, Amazon, Maxdome, Apple TV und Google zur Verfügung.

