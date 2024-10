Robbie Williams' Leben wurde mit einem Affen verfilmt: Diesen Trailer müsst ihr schauen, um ihn zu glauben

Nächstes Jahr kommt ein großer Robbie Williams-Film ins Kino. Erwartet allerdings kein gewöhnliches Biopic. Denn der britische Popstar tritt hier in Form eines CGI-Affen in Erscheinung. Ja, wirklich!

Biopics müssen sich oft den Vorwurf gefallen lassen, dass sie einfach nur die Geschichte einer berühmten Person nacherzählen. Kein Wunder, oft passiert das auf uninspirierte Weise, wenn nur eine Station nach der anderen abgehandelt ist, sodass man mit einem Wikipedia-Eintrag genauso gut versorgt gewesen wäre.

So nicht bei Robbie Williams: Um dem geschilderten Extremfall eines langweiligen Biopics etwas komplett Bizarres gegenüberzustellen, hat sich Regisseur und Drehbuchautor Michael Gracey dazu entschlossen, das Biopic über den Sänger mit einem CGI-Affen zu erzählen, der direkt aus einem Planet der Affen-Film gestolpert sein könnte.

Das glaubt ihr nicht? Dann überzeugt euch selbst!

Erster Trailer zu Better Man: Robbie Williams Lebensgeschichte, erzählt mit einem CGI-Affen

Better Man - Trailer (Deutsche UT) HD

Auf dem Papier klingt die Geschichte von Better Man wie ein Malen nach Zahlen. Der 16-jährige Robbie Williams erlangt durch die Band Take That große Bekanntheit und verwandelt sich in einen der hellsten Sterne am Pop-Himmel. Doch mit dem Erfolg kommen persönliche wie professionelle Probleme dazu, inklusive Drogensucht.

Ja, diese Geschichte haben wir schon unzählige Male gesehen – aber noch nie mit einem CGI-Affen in der Hauptrolle, der sogar von seinem Original-Star gesprochen wird. Robbie Williams leiht dem Affen-Robbie seine Stimme, während der Körper durch eine Motion-Capture-Performance von Jonno Davies zum Leben erweckt wird.

Wie in aller Welt kommt man auf so eine eigenartige Idee? In der Besprechung von Salon heißt es, dass Gracey ein Gespräch mit Williams hatte, der dem Filmemacher gestand, dass er sich selbst oft wie einen "tanzenden Affen" sieht. Das Ergebnis scheint ein absolutes Must-See-Event auf der großen Leinwand zu sein.

Oder wie es Filmkritiker Rocco T. Thompson bei Salon formuliert:



Dieses überschwängliche, geradezu einzigartige Biopic bewegt sich auf einem schwindelerregenden Grat zwischen Dummheit und Tiefgründigkeit und ist ebenso schwer zu widerstehen wie der Glaube, dass es überhaupt entstanden ist.

Robbie Williams-Biopic: Wann startet Better Man im Kino?

In Deutschland startet Better Man am 2. Januar 2025 in den Kinos. Bis es so weit ist, solltet ihr euch unbedingt Graceys ersten Film, The Greatest Showman, anschauen. Das energiegeladene Musical basiert ebenfalls auf dem Werdegang einer real existierenden Person, namentlich Zirkuspionier P.T. Barnum. Nun dürfen wir gespannt sein, was passiert, wenn Gracey einen CGI-Affen dieser Gleichung hinzufügt.