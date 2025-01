Robert De Niro spielt gleich 2 (!) reale Mafia-Bosse in The Alto Knights: Der erste Trailer zum Gangster-Epos des GoodFellas-Autors ist da

Robert De Niro spielt die beiden Mafia-Bosse Vito Genovese und (!) Frank Costello in The Alto Knights. Das Gangster-Drama hat einen ersten Trailer und einen deutschen Kinostart.

Robert De Niro hat so gut wie alles gespielt und gewonnen, was man sich vorstellen kann, aber sein neuer Film sieht trotzdem nach einer ordentlichen Herausforderung für den Star aus Der Pate 2, GoodFellas und Casino aus. In The Alto Knights spielt De Niro gleich zwei Hauptrollen. Die sind zwar nicht miteinander verwandt, gehören aber zu den größten Namen der amerikanischen Mafia-Geschichte. Nun gibt es den ersten Trailer für das Gangster-Epos.

Schaut euch hier den Trailer für The Alto Knights an:

The Alto Knights - Trailer (English) HD

Das Gangster-Drama erzählt von einer realen Freundschaft, die zur Feindschaft wurde

Regisseur Barry Levinson beschrieb die Story seines Films 2023 in einem Interview so:

Es geht um zwei beste Freunde, die Mafia-Figuren waren, beide hatten Führungspositionen inne, Vito Genovese und Frank Costello. Sie waren beste Freunde, die gewissermaßen zu Todfeinden wurden.

Die Geschichte spielt sich überwiegend im New York der 1950er Jahre ab. De Niro spielt sowohl Vito Genovese als auch Frank Costello, wie der Trailer zeigt, wobei man Genovese an der Brille erkennen kann.

Will & Grace-Star Debra Messing ist als Costellos Ehefrau Bobbie dabei. Cosmo Jarvis, der vergangenes Jahr mit seiner Hauptrolle in Shogun für Aufsehen sorgte, übernimmt die Rolle von Vincent Gigante, der in der Rivalität der beiden Bosse eine wichtige Rolle einnimmt, die hier aber nicht gespoilert wird.

Auch interessant:

Auch hinter der Kamera stehen einige Filmlegenden in The Alto Knights

Regie bei dem Gangster-Film führt Barry Levinson, der mit De Niro unter anderem die Satiren Wag the Dog und Inside Hollywood umgesetzt hat, und der vielen Filmfans durch Good Morning Vietnam und Rain Man in der Erinnerung sein dürfte. Als Kameramann konnte er Dante Spinotti gewinnen, dessen umfangreiche Filmografie mit Heat und L.A. Confidential aufwartet.

Der größte Name für Genre-Fans dürfte aber der mittlerweile 91-jährige Autor Nicholas Pileggi sein, der mit dem Sachbuch Wise Guy über Henry Hill bekannt wurde, dieses für GoodFellas adaptierte und auch das Drehbuch für Scorseses Casino verfasste. Ein hochkarätigerer Drehbuchautor für ein Tatsachen-Drama aus dem Mafia-Milieu dürfte kaum zu finden sein.

The Alto Knights startet am 20. März 2025 in den deutschen Kinos.