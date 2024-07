Robert Downey Jr. ist nur unter einer Bedingung zu Marvel zurückgekehrt (der neue Privatjet war es nicht)

Robert Downey Jr. spielt Bösewicht Doctor Doom in den nächsten beiden Avengers-Filmen. Das lassen sich Disney und Marvel Einiges kosten, wie aus neuen Berichten hervorgeht.

Die Überraschung ist geglückt: Bei der Comic-Con in San Diego wurde am Wochenende enthüllt, dass Robert Downey Jr. fünf Jahre nach seinem Ausstieg ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt. Die Iron Man-Maske stülpt er sich allerdings nicht mehr über. Stattdessen tritt er als Bösewicht Doctor Doom vor die Kamera.

Downey Jr. ist für Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars gesetzt. Seine Marvel-Rückkehr erfolgt nicht einfach so: Der frisch gebackene Oscar-Gewinner bekommt neben einer beachtlichen Gage einige Sonderwünsche erfüllt. Wie sich herausstellt, waren für Downey Jr. vor allem die Regisseure der beiden Filme entscheidend.



Robert Downey Jr. verdient 100 Millionen US-Dollar mit den nächsten beiden Avengers-Filmen

Wie Variety berichtet, ging Downey Jr. mit einer konkreten Ansage auf Disney und Marvel zu: Er ist nur dabei, wenn Joe Russo und Anthony Russo die nächsten zwei Avengers-Filme inszenieren. Das Regieduo kennt sich im MCU bestens aus. Neben Captain America 2 und 3 haben die beiden Avengers 3 und 4 gedreht.

Concorde Robert Downey Jr. tauscht Iron Man gegen Doctor Doom

Die Russos sollen für Doomsday und Secret Wars jeweils eine Gage von 80 Millionen US-Dollar erhalten. Variety schreibt, dass die Summe bei Downey Jr. nochmal deutlich üppiger ausfällt. Wie hoch? Der in der Regel verlässliche Hollywood-Insider Jeff Sneider benennt die Zahl in seinem Newsletter: 50 Millionen US-Dollar pro Film.

Damit würde Downey Jr. mit Avengers 5 und Avengers 6 stolze 100 Millionen US-Dollar verdienen – und da sind Gewinnbeteiligungen noch gar nicht mit eingerechnet. Laut Sneider könnte sich die Gage bis zum Ende der Kinoauswertung verdoppeln, wenn die Filme bestimmte Box-Office-Meilensteine erreichen.

Dass Disney und Marvel so tief in die Tasche greifen, dürfte niemanden verwundern. Downey Jr. ist nach wie vor das Gesicht des MCU. Um den Deal zu versüßen, wurde dem Schauspieler darüber hinaus ein Privatjet, ein eigenes Sicherheitsteam sowie ein ganzes Wohnwagenlager bei den Dreharbeiten versprochen.

Concorde Privatjet im MCU (nicht der von Robert Downey Jr.)

Bisher war Downey Jr. in vier Avengers- und drei Iron Man-Filmen an Bord. Dazu kommen Auftritte in Captain America: Civil War und Spider-Man: Homecoming, ganz zu schweigen von seinem Cameo in Der unglaubliche Hulk. Laut Variety hat er damit bisher einen Betrag zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar verdient.

Wann starten Avengers 5 und Avengers 6 im Kino?

Die Dreharbeiten zu Avengers: Doomsday sollen im zweiten Quartal 2025 beginnen, damit der Film am 29. April 2026 in den Kinos starten kann. Avengers: Secret Wars folgt rund ein Jahr später. Am 5. Mai 2027 stellt sich Robert Downey Jr. als Doctor Doom den Avengers in einer Storyline, die das MCU für immer verändern könnte.