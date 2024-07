In 2 Wochen startet die neue Amazon-Serie mit Bastian Pastewka und Anke Engelke: Jetzt gibt's den Trailer zum unerwarteten LOL-Nachfolger

Bastian Pastewka und Anke Engelke sorgten im Amazon-Hitformat LOL für zahlreiche Highlight-Momente. Jetzt bekommen sie eine eigene Serie, die schon in zwei Wochen bei Prime Video startet. Den neuesten Trailer könnt ihr hier schauen.

Die gemeinsamen Auftritte von Anke Engelke und Bastian Pastewka zählen zu den größten Highlights der Comedy-Show LOL: Last One Laughing. Das ist auch an Amazon nicht spurlos vorbeigegangen und der Streamer spendierte dem Duo Hauptrollen in einer eigenen Serie. Perfekt Verpasst startet bereits in zwei Wochen bei Prime Video und jetzt stimmt ein erster richtiger Trailer auf die unerwartete RomCom-Serie mit Anke und Bastian ein.

Schaut hier den Trailer zu Perfekt Verpasst mit Bastian Pastewka und Anke Engelke:

Perfekt Verpasst - S01 Trailer (Deutsch) HD

Amazon-Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka: Das erwartet euch in Perfekt Verpasst

Die Geschichte von Perfekt Verpasst dreht sich um zwei Menschen, die eigentlich füreinander bestimmt sind, aber sich nie über den Weg laufen. Anke Engelke spielt Maria, eine Buchladenbesitzerin aus Marburg, die im Liebes- und Berufsleben feststeckt. Ähnlich ergeht es Bastian Pastewka als Ralf. Der Besitzer eines Sportartikelladens (ebenfalls aus Marburg) steht nach einer Scheidung vor dem Scherbenhaufen seines Lebens.

Maria und Ralf sind beide Single und würden perfekt zueinander passen. Und obwohl sie in der gleichen Stadt leben, findet das Schicksal irgendwie immer wieder einen Weg, dass sich die beiden ... perfekt verpassen. Zur Besetzung der Serie zählen neben Anke Engelke und Bastian Pastewka auch Fritzi Haberland, Serkan Kaya und Edin Hasanovic.

Wie der neue Trailer zur Amazon-Serie zeigt, gibt es nicht nur zahlreiche witzige, sondern auch dramatische Momente, in denen Tränen fließen. Wie sich das LOL-Duo in einer romantischen Komödie schlagen kann, erfahren wir bereits in zwei Wochen. Aber seien wir ehrlich: Eine Serie mit Anke und Bastian kann eigentlich nur gut werden, oder?

Wann kommt Perfekt Verpasst zu Amazon Prime Video?

Die erste Staffel von Perfekt Verpasst startet bereits am 15. August 2024 bei Prime Video. Alle acht halbstündigen Folgen werden dabei auf einmal veröffentlicht. Eine neue LOL-Staffel wurde noch nicht angekündigt. Dafür erscheint dieses Jahr noch ein Halloween-Special des Formats bei dem Streaming-Dienst.

