Robert Downey Jr. sollte einen der größten Marvel-Fieslinge spielen – es hätte das MCU komplett verändert

Fast hätte es das Marvel Cinematic Universe, wie wir es kennen, wohl nie gegeben. Denn Robert Downey Jr. wollte vor Iron Man eigentlich eine ganz andere Marvel-Figur spielen.

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von "Was wäre, wenn ... ?" in der Hollywood-Edition. Heute werfen wir einen Blick Richtung Robert Downey Jr., dessen Name fest mit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) verbunden ist. Als Tony Stark aka Iron Man lieferte er 2008 seinen Superheldeneinstand – und das mit beachtlichem Erfolg.

Iron Man wurde zum Grundstein des größten Film-Franchise unserer Zeit. Mit Deadpool & Wolverine startet in wenigen Tagen der 32. (!) Ableger im Kino. In einem anderen Teil des Multiversums existiert das MCU vielleicht gar nicht. Denn dort wurde Downey Jr. schon vier Jahre vor Iron Man für eine andere Marvel-Rolle besetzt.



Vor Iron Man hat Robert Downey Jr. für die Rolle von Bösewicht Doctor Doom in Fantastic Four vorgesprochen

In einem Video-Special , das 2023 anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Iron Man veröffentlicht wurde, ließ Regisseur Jon Favreau durchblicken, dass Downey Jr. lange vor jeglichen MCU-Plänen für den Fantastic Four-Film im Gespräch war. Vorgesprochen hatte der Dr. Dolittle-Star damals für die Rolle von Bösewicht Doctor Doom.

Schlussendlich hat Downey Jr. den Zuschlag nicht erhalten. Marvel entschied sich für den US-amerikanisch-australischen Schauspieler Julian McMahon, der für die bissige Arztserie Nip/Tuck und das Crime-Drama FBI: Most Wanted bekannt ist. McMahon tauchte auch in der Fortsetzung Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer auf.

Wir werden wohl niemals erfahren, wie Downey Jr. als Doctor Doom rübergekommen wäre, es sei denn, Marvel-Chef Kevin Feige arrangiert in einem zukünftigen Multiversums-Film einen Cameo des Mega-Stars. Spannend ist das Gedankenspiel trotzdem: Was wäre, wenn dieses Casting tatsächlich Wirklichkeit geworden wäre?

Downey Jr. hätte niemals Iron Man gespielt. Stattdessen hätte er Fantastic Four zum Milliarden-Hit verholfen, sodass wir jetzt über ein Crossover zwischen den Superhelden-Filmen aus den 2000er Jahren sprechen würden – Tobey Maguires Spider-Man, Eric Banas Hulk und die Fantastic Four im Kampf gegen Downey Jr.s Doctor Doom.

Wann startet der nächste Marvel-Film im Kino?

Der nächste Marvel-Film, der die große Leinwand erobert, ist Deadpool & Wolverine. Ab dem 24. Juli 2024 toben sich Ryan Reynolds und Hugh Jackman nach Lust und Laune im Marvel Cinematic Universe aus. Und wer weiß, welche Figuren aus alten, vergessenen Marvel-Filmen darin alle auftauchen. Dank des Multiversums ist alles möglich.