Robert Downey Jr. muss zu DC: Superman-Fans wollen MCU-Star wegen neuen Bildern als Lex Luthor

Für eine neue Rolle trägt Robert Downey Jr. gerade eine Glatze. DC-Fans wünschen sich den Iron Man-Star nach ersten Bildern direkt als Superman-Bösewicht Lex Luthor.

Nach seinem Abschied von Iron Man stehen für MCU-Star Robert Downey Jr. verschiedene neue Projekte an. Neben seinem persönlichsten Film auf Netflix spielt er als nächstes auch in der kommenden HBO-Serie The Sympathizer mit. Für die Rolle hat er sich kürzlich den Kopf rasiert.

Erste Bilder mit dem kahlen Robert Downey Jr. haben jetzt DC-Fans in Aufruhr versetzt. Der Marvel-Darsteller wird direkt als neuer Superman-Bösewicht verlangt.

Schaut hier noch den Trailer zur Netflix-Doku mit Robert Downey Jr. und Robert Downey Sr.

Neue Robert Downey Jr.-Bilder entfachen Lex Luthor-Wunsch für DC

Nachdem sich der Marvel-Star erstmals in der Öffentlichkeit mit Glatze präsentiert hat, sind auf Twitter laut Comic Book sofort einige Posts von DC-Fans mit Lex Luthor-Vergleichen und Superman-Wünschen aufgetaucht:

Robert Downey Jr. als neuer DCEU-Lex Luthor? James Gunn, was denkst du darüber?

Mal ernsthaft. Das Internet würde ich in die Hose machen, wenn RDJ der neue Lex Luthor im DCU wäre.

Ich hab gehört, dass Fans RDJ als neuen Lex Luthor besetzen wollen und ich weiß, DASS DAS PASSIEREN MUSS

McG war einer Sache auf der Spur, als er Robert Downey Jr. früher als Lex Luthor wollte

Bevor er überhaupt Zeit für DC hätte, spielt Robert Downey Jr. erstmal die Hauptrolle in der HBO-Serie The Sympathizer von Oldboy-Regisseur Park Chan-wook. Darin geht es um einen vietnamesisch-französischen Spion in den letzten Tagen des Vietnamkriegs, der in den USA Zuflucht findet. Ein Start steht noch nicht fest.

Am 2. Dezember kommt erstmal die Netflix-Doku Sr., die Robert Downey Jr. über seinen berüchtigten Vater produziert hat.

