Wann kommt Halloween Ends zu Amazon Prime Video? Der Start ist ganz nah

Halloween Ends war eines der größten Horror-Events des Jahres 2022. Für alle Kino-Muffel gibt es den Film bald auf Amazon Prime und auf 4K-Blu-ray.

Wann startet der Horror-Kracher bei Amazon Prime Video?

Halloween Ends war für viele Fans der am meisten erwartete Horror-Blockbuster des Jahres. Wer ihn im Kino verpasst hat, kann sich jetzt freuen. Den Schocker

Dort soll der neueste Teil der Michael Myers-Saga nämlich am 15. Dezember 2022 erscheinen. Wer das innere Kaufverlangen schon jetzt hinter sich bringen will, kann den Film auf Amazon Prime bereits vorbestellen.

Wer allerdings noch marginal länger warten kann, bekommt den Horrorfilm gleich in maximal lupenreiner Auflösung nach Hause geliefert. Am 29. Dezember 2022 erscheint Halloween Ends nämlich auch als limitierte 4K Blu-ray, reguläre Blu-ray und DVD.

Ob der Horror-Blockbuster im Heimkino und auf dem Streaming-Markt zum Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Die Erwartungen an den Schocker waren hoch. Und viele Fans waren von dessen allzu freimütigem Umgang mit der Tradition der Reihe enttäuscht.

The Last of Us im Podcast: Die beste Horror-Serie 2023 oder zum Scheitern verurteilt?

Bald startet mit The Last of Us die langerwartete Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe: Die HBO-Serie könnte das Horror-Highlight 2023 werden und den perfekten Ersatz für The Walking Dead liefern. Oder scheitert The Last of Us doch beim Versuch, an die meisterhafte Vorlage anzuknüpfen?

Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig und Rae Grimm, Chefin von GamePro und Head of Publishing bei Webedia Gaming, diskutieren spoilerfrei darüber, warum ihnen The Last of Us so sehr am Herzen liegt, was sie sich von der Serienadaption mit Pedro Pascal und Bella Ramsey erhoffen – und was ihnen trotzdem noch ein bisschen Sorgen macht.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



