Das Gegenteil von Marvel: Robert Downey Jr.s persönlichster Film kommt in 2 Wochen zu Netflix

Weit abseits von Marvel und den Avengers hat sich Robert Downey Jr. in den vergangenen Jahren einem ganz besonderen Projekt gewidmet. Hier ist der erste Trailer zu Sr., einer Hommage an seinen Vater.

Dank seinem Auftritt als Iron Man im Marvel Cinematic Universe ist Robert Downey Jr. aktuell einer der größten Stars in Hollywood. Doch wer ist eigentlich der Sr. zu dem Jr. zu seinem Namen? Dieser Frage geht die Netflix-Dokumentation Sr. auf die Spur, die bereits in wenigen Tagen ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst feiert.

Robert Downey Jr. ist nicht das erste Mitglied seiner Familie, das sich in Hollywood einen Namen gemacht hat. Schon sein Vater, Robert Downey Sr., war in den unterschiedlichsten Bereichen des Kinos tätig. Vor allem als Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler hat er seinen Fußabdruck in der Filmwelt hinterlassen.

Erster Trailer zur Netflix-Doku mit Robert Downey Jr. und Robert Downey Sr.

Der Regisseur Chris Smith hat Robert Downey Jr. und Sr. drei Jahre lang begleitet, ehe Robert Downey Sr. im Juli 2021 gestorben ist. Nun erscheint die Dokumentation, die gleichzeitig eine filmische Hommage und ein persönliches Porträt darstellt.

Vom Blockbuster-Bombast, den wir mir Robert Downey Jr. verbinden, könnte der Film nicht weiter entfernt sein. Sr. hebt den Vater des weltberühmten Schauspielers als eigenwilligen Filmemacher und Ikone des Indie-Kinos hervor.

Sr. erscheint am 2. Dezember 2022 exklusiv bei Netflix.

