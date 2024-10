Robert Downey jr. versteckte beim Dreh von Avengers überall Essen – und ihr seht es im fertigen Film

Am Set von The Avengers war die Angewohnheit von Robert Downey Jr., hier und da Snacks zu verstecken, geradezu legendär. Und man sieht sogar, wie er sein Essen als Tony Stark verspeist.

Robert Downey Jr. gewöhnte sich am Set von Marvel's The Avengers aus dem Jahr 2012 an, überall am Set kleine Snacks zu deponieren. Zum Teil verputzte er sie zur Überraschung der restlichen Crew sogar vor laufender Kamera – sozusagen als künstlerische Freiheit in seiner Performance als Tony Stark.

Robert Downey jr. änderte mit seinem Essverhalten The Avengers

Robert Downey jr. ist bekannt für zweierlei Dinge: Erstens deponiert er am Set mit Vorliebe kleine Snacks wie beispielsweise Heidelbeeren oder Donuts, da er anscheinend regelmäßige Mini-Mahlzeiten zu schätzen weiß. Zweitens liebt er es, das Drehbuch vorübergehend hinter sich zu lassen und vor der Kamera zu improvisieren.

Wie ein Einblick von Did you catch this? auf TikTok verrät, hat der Schauspieler diese beiden liebenswerten Eigenheiten am Set von The Avengers damals anscheinend kombiniert und zu einer eigenen Kunstform erhoben. Seht hier das witzige Video mit den Beweisen:

Denn wer genau darauf achtet, sieht Tony Stark wiederholt kleine Snacks futtern. Wie der YouTube-Channel Hi Geek verrät, reagierten Cast und Crew von The Avengers entspannt auf diese Snack-basierte künstlerische Freiheit ihres Kollegen.

Vielmehr wurde aus Robert Downey Juniors Angewohnheit ein Running Gag hinter den Filmkulissen. Seine Kolleg:innen machten sich einen Spaß daraus, Downeys Snacks zu finden.



Nicht zuletzt betrachtete die Film-Crew den ständig hungrigen Tony Stark als eine sinnvolle Erweiterung seiner Rolle, die seiner Figur mehr Profil verlieh und vor der Kamera definitiv keinen Schaden anrichten konnte – eher im Gegenteil.