Robert Pattinson kann sich The Batman 2 nicht vorstellen – und erwartet schockierte DC-Fans

The Batman-Star Robert Pattinson hat schon jetzt eine Fortsetzung des DC-Films geteast. Dabei zeigt er sich selbst darüber skeptisch und verspricht einen in sich geschlossenen Batman-Film.

Nach dem vorläufigen DCEU-Höhepunkt mit dem Synder-Cut von Justice League will Warner bei DC-Blockbustern mittlerweile mehr auf markante Einzelfilme anstelle eines großen Cinematic Universe setzen. Werke wie der extrem erfolgreiche und beliebte Joker mit Joaquin Phoenix haben bewiesen, dass sich diese Strategie auszahlen kann.

Ein ähnlicher Erfolg könnte auch der kommende Batman-Film mit Robert Pattinson werden, der erstmals im Kino einen jüngeren Bruce Wayne zeigt. In einem neuen Interview hat Pattinson als Star des Films jetzt schon eine Fortsetzung geteast – die für ihn selbst aber wenig Sinn ergibt.

Robert Pattinson verspricht recht kryptisch ein außergewöhnliches Batman-Erlebnis

In dem neuen Gespräch mit Total Film spricht der Star von The Batman darüber, dass sich der Film im Vergleich zu anderen Comicfilmen sehr ungewöhnlich anfühlen soll. Gleichzeitig kann sich Pattinson eine Fortsetzung der Geschichte nur schwer vorstellen:

Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fühlt er sich von der ersten Einstellung an unglaublich anders an. Und es ist so seltsam und irgendwie … Er ist traurig und ziemlich berührend. Es ist eine wirklich, wirklich ungewöhnliche Batman-Geschichte, und es scheint mir fast schwieriger, mir danach vorzustellen, dass es noch eine Serie geben könnte.

Mit der Serie sind die bisher zwei bestätigten Spin-off-Serien zu The Batman gemeint, die für den Streamingdienst HBO Max produziert werden und sich um das Gotham Polizeirevier sowie den Pinguin (Colin Farrell) drehen. Pattinson teast in dem Interview aber auch schon Hinweise für eine mögliche Fortsetzung von The Batman und verspricht schockierte DC-Fans:

Ich meine, sie haben immer ein bisschen was am Ende, in der Art: '… und das kommt als nächstes!' Aber ansonsten fühlt es sich seltsam persönlich an. Ich denke, die Leute werden ziemlich schockiert sein, wie anders es ist.

Auch wenn die neuen Aussagen von Robert Pattinson eher schwammig daherkommen, dürften kurze Andeutungen für die Zukunft nach The Batman in dem DC-Blockbuster sicher sein. Der Star verspricht aber trotzdem weiterhin einen sehr in sich geschlossenen Film.

Gut möglich, dass die Sequel-Hinweise am Ende des DC-Films dann eher die geplanten Spin-off-Serien vorbereiten. So war es zuletzt auch bei James Gunns The Suicide Squad, in dem die Spin-off-Serie Peacemaker mit John Cenas Figur in einer Abspannszene schon geteast wurde.

Bei uns startet The Batman mit Robert Pattinson am 3. März im Kino.

