Roland Emmerich plant größenwahnsinniges Sci-Fi-Projekt – und das, nachdem sein letzter Film katastrophal gefloppt ist

Im Kino hatte Roland Emmerich zuletzt wenig Erfolg. Dennoch plant der Regisseur nun ein großes neues Sci-Fi-Franchise, das über verschiedene Medien erzählt werden soll.

Mit Filmen wie Independence Day und The Day After Tomorrow hat Filmemacher Roland Emmerich gigantische Science-Fiction-Blockbuster geschaffen. In den vergangenen Jahren fiel es ihm jedoch zunehmend schwer, an seine früheren Erfolge anzuschließen. Besonders bitter war der Flop des ausgelassenen Spektakels Moonfall.



Bei einem Budget von rund 140 Millionen US-Dollar konnte der Film weltweit nur 67 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn zum großen Verlustgeschäft macht. Auch Emmerichs vorherige Filme, Independence Day 2: Wiederkehr und Midway – Für die Freiheit, blieben hinter ihren finanziellen Erwartungen zurück.

Space Nation: Roland Emmerich will das nächste große Sci-Fi-Franchise schaffen

Ans Aufhören denkt der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent jedoch keineswegs. Während er aktuell in die Produktion der martialische Gladiatoren-Serie Those About To Die involviert ist, plant er den Start eines neuen Mega-Franchises. Space Nation ist der Name des ambitionierten Projekts, wie Deadline berichtet.

Bei Space Nation handelt es sich um eine groß angelegte Sci-Fi-Geschichte, die über verschiedene Medien erzählt wird. Emmerich ist nicht der alleinige Architekt hinter dem Franchise. Für Space Nation hat er sich mit den Game-Spezialisten Jerome Wu (World of Warcraft) und Tony Tang (Warframe) zusammengeschlossen.

Neues Sci-Fi-Franchise: Zu Space Nation gehört ein Videospiel, eine Serie und Kurzfilme

Den Startschuss des Franchise bildet das Videospiel Space Nation Online, in dem sich die Spielenden auf Abenteuer in den unendlichen Weiten des Weltraums begeben können. Sämtliche Figuren, Planeten und Ereignisse wurden exklusiv für das Game kreiert und könnten in Zukunft in Form einer Serie ausgebaut werden.

Neben dem Game und der Serie sind ebenfalls animierte Kurzfilme sowie weitere Spin-offs geplant. Ein Abstecher auf die große Leinwand wird allerdings noch nicht erwähnt. Vorerst dürfen wir gespannt sein, wie sich Space Nation Online schlägt, wenn im August 2023 die Testphase beginnt, ehe das Spiel im zweiten Quartal 2024 gelauncht wird.

