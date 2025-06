Rote Rosen-Vorschau: Amelie will Lüneburg verlassen

Nach dem Verkauf ihrer Kunstskulptur ist Amelie bei Rote Rosen überwältigt und steht vor einer Entscheidung. Währenddessen will Bella sich nicht einschüchtern lassen.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) hat bei Rote Rosen eine Skulptur gefertigt, die von Till (Francesco Oscar Schramm) auf eine Aktion gestellt wird. Tatsächlich werden für Amelies Skulptur 5.000 Euro geboten. Sie steht vor einer Entscheidung.

Rote Rosen: Amelie beschließt Lüneburg zu verlassen

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4190 vom 26. Juni



Gunter (Hermann Toelcke) scheint von Amelies Skulptur beeindruckt und kauft diese auch, um sie auszustellen. Amelie ist zu Tränen gerührt und will auf ihren Erfolg aufbauen. Sie will Lüneburg verlassen und in Italien eine Meisterklasse in Holzbildhauerei absolvieren.

Victoria (Caroline Schreiber) ist auf Geschäftsreise und Bella (Alessia Mazzola) fasst einen Entschluss. Sie will voll auf Victorias Seite sein und sich für die EmKa einsetzen. Sie lässt sich von den Protesten nicht einschüchtern.

Die Männer-WG aus Julius (Jan Stapelfeldt), Simon (Thore Lüthje) und Mo (Yunus Cumartpay) unterläuft ein Fehler. Aufgrund falscher Absprache lassen die drei Olivia allein. Panisch fangen sie an nach dem Baby zu suchen, doch glücklicherweise hat Heiner (Rene Dumont) Olivia gefunden und gibt sie wohlbehalten zurück.

