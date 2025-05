Rote Rosen-Vorschau heute: Amelie macht Arthur einen überraschenden Antrag

Amelie ist bei Rote Rosen von Julius genervt und sieht sich in die Ecke gedrängt. In einer Kurzschlusshandlung überlegt sie, sich auf Victorias Vorschlag einzugehen.

Da Svenja (Lea Marlen Woitack) bei Rote Rosen auf Tournee ist, muss Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) ihre Vertretung im Hotel übernehmen. Doch Julius (Jan Stapelfeldt) stellt sich ihr ständig entgegen.

Rote Rosen: Amelie geht All-In mit Arthur

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4162 vom 15. Mai



Arthur (Vivian Frey) und Amelie küssen sich im Hotel und werden dabei aber von Julius erwischt. Dieser droht den beiden mit Rauswurf, das ist Amelie aber egal: Sie überlegt sich sogar zu kündigen. Doch in Gedanken an Arthur und Victorias (Caroline Schreiber) Vorschlag macht Amelie Arthur völlig überraschend einen Heiratsantrag.

Nach Victorias Angebot an Bella neben dem Studium bei der EmKa zu arbeiten sind Elyas (Mehmet Daloglu) und Arthur fassungslos, dass Bella wirklich überlegt dort zu arbeiten. Bella schlägt aber alle Warnungen in den Wind und will sich Victoria entgegensetzen.

Valerie (Maike Johanna Reuter) entschließt sich, ihren Stolz herunterzuschlucken und fragt Heiner (Rene Dumont) um Hilfe bei ihrer Gutshofsanierung. Doch Heiner verletzt sich, sie stellt ihre Sanierung hinten an.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.