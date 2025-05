Rote Rosen-Vorschau heute: Bella ist zurück und bekommt ein verlockendes Angebot

Bellas Selbstfindungstrip bei Rote Rosen nach New York ist vorbei und sie ist endlich wieder zurück. Da wartet Victoria schon auf sie.

Nach dem Tod ihrer Mutter versuchte Bella (Alessia Mazzola) bei Rote Rosen Abstand zu gewinnen und in New York sich selbst zu finden. Doch jetzt ist sie zurück und ist nicht mehr zu halten.

Victoria macht Bella ein verlockendes Angebot

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4161 vom 14. Mai



Elyas (Mehmet Daloglu) merkt sofort, dass sich Bella nach ihrem Aufenthalt in New York verändert hat. Nach ihrer Selbstfindungsreise hat Bella nämlich unzählige Ideen, die sie umsetzen möchte. Victoria (Caroline Schreiber) nimmt ihren neuen Eifer wahr und macht ihr ein Angebot: Sie könnte in die EmKa zurückkehren und gleichzeitig ein Studium beginnen.

Nachdem Svenja (Lea Marlen Woitack) auf Tournee gegangen ist, muss Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) ihre Vertretung im Hotel übernehmen. Das Problem: Julius (Jan Stapelfeldt) macht ihr die Hölle heiß und versucht sie in die Schranken zu weisen. Victoria macht ihr nochmal das Angebot Arthur (Vivian Frey) zu heiraten.

Valerie (Maike Johanna Reuter) ist bei ihrer Gutshofsanierung ein Fehler unterlaufen, obwohl sie diesen zeitnah übergeben muss. Sie muss Heiner (Rene Dumont) wohl um Hilfe bitten, der jedoch kein gutes Haar an sie gelassen hat.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.